«Мы питаем очень теплые отношения к нашим братьям-сербам». Александр Лукашенко – на встрече с министром иностранных дел Сербии

Новости Беларуси. 29 марта Александр Лукашенко встретился со спецпредставителем президента Сербии, заместителем председателя правительства – министром внутренних дел этого балканского государства Небойшей Стефановичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны подробно рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между странами.

По итогам 2017 года объем белорусского экспорта в Сербию по сравнению с 2016 увеличился более чем в 3,5 раза. Сейчас в Сербии действуют сборочные производства белорусских тракторов и автобусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас нет необходимости для каких-то вводных слов, потому что у нас блестящие отношения с вашей страной, иначе и быть не может. Мы хорошо знаем друг друга, я имею в виду Сербию и Беларусь. Наши народы очень дружны, у нас складывались всегда очень добрые отношения, они складывались очень динамично. Мы погружены во все те проблемы, которыми живет ваша страна. Думаю, и вы хорошо знаете вопросы, которые нам приходится решать. Сложно вам, непросто и нам, но мы жили и будем жить, потому что мы – славяне, мы – древние народы и умеем преодолевать трудности, если они есть, и преодолевать их вместе.

Я думаю, вы будучи здесь, в Минске, еще раз убедитесь в том, что мы питаем очень теплые отношения к нашим братьям-сербам. Надеюсь, что вы мне подробным образом расскажете всё, что хотел передать мне президент. И мы обсудим и примем решение по вопросам, по которым мы должны принять решение.