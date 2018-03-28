Владимир Макей провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном

Новости Беларуси. Глава МИД Беларуси провел переговоры со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни Владимир Макей посещает Великобританию с плановым визитом.

График встреч министра плотный. Глава ведомства также встретился с представителем королевской семьи – принцем Майклом Кентским.

Кроме того, на переговорах с государственным министром по торговой политике была рассмотрена экономическая ситуация между странами. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в этой сфере.

Отметим, в последние годы Великобритания является одним из ведущих экономических партнеров Беларуси. Туманный альбион устойчиво занимает третье место по экспорту белорусских товаров.