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Владимир Макей провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном

28 марта 2018 12:31
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Новости Беларуси. Глава МИД Беларуси провел переговоры со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни Владимир Макей посещает Великобританию с плановым визитом.

Владимир Макей провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном-1

График встреч министра плотный. Глава ведомства также встретился с представителем королевской семьи – принцем Майклом Кентским.

Кроме того, на переговорах с государственным министром по торговой политике была рассмотрена экономическая ситуация между странами. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в этой сфере.

Отметим, в последние годы Великобритания является одним из ведущих экономических партнеров Беларуси. Туманный альбион устойчиво занимает третье место по экспорту белорусских товаров.

# Фотофакт # Владимир Макей # Беларусь-Великобритания

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