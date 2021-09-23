Макей представил позицию Беларуси о санкциях на Генассамблее ООН

Новости Беларуси. О влиянии санкций на благополучие обычных людей говорили 23 сентября на министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она прошла в Нью-Йорке на полях 76 сессии Генеральной ассамблеи.