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Макей представил позицию Беларуси о санкциях на Генассамблее ООН

23 сентября 2021 17:43
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Новости Беларуси. О влиянии санкций на благополучие обычных людей говорили 23 сентября на министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она прошла в Нью-Йорке на полях 76 сессии Генеральной ассамблеи.  

Макей представил позицию Беларуси о санкциях на Генассамблее ООН-1

Тема – противодействие односторонним принудительным мерам.  

Макей представил позицию Беларуси о санкциях на Генассамблее ООН-4

Позицию Беларуси представил Владимир Макей. Глава внешнеполитического ведомства отметил недопустимость применения в международных отношениях санкций в качестве инструмента внешней политики.  

Макей представил позицию Беларуси о санкциях на Генассамблее ООН-7

23 сентября также прошли двусторонние переговоры.  

Макей представил позицию Беларуси о санкциях на Генассамблее ООН-10

Вызовы международной повестки дня, взаимодействие Беларуси и Венесуэлы на международной арене обсудили главы МИД.  

# ООН # Владимир Макей # Фотофакт

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