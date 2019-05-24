Переговоры в Москве: Румас и Медведев обсудили вопросы интеграции

Новости Беларуси. Позиции Минска и Москвы по теме интеграции сходятся на 70%. Об этом 24 мая заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша делегация находится с рабочим визитом в Москве. Переговоры проходят в формате один на один, а также в расширенном составе. В повестке дня – темы, которые касаются двусторонних отношений Беларуси и России. Прежде всего, речь о реализации дополнительных возможностей Союзного договора. Этим вопросом уже занимаются рабочие группы с участием членов правительств двух государств.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Как и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложение по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали и также оперативно представили свои предложения. Я думаю, мы сегодня сможем обсудить их, на 70% наши позиции сходятся, по оставшимся 30 % осталось понять, где у нас в чем различия и какие развязки есть.

Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации:

За последнее время мы обсуждали с вами разные вопросы. В повестке дня находятся и текущие, иногда непростые для обсуждения темы, но есть и стратегические вопросы. В частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства. В конце года мы провели заседание совместного Совмина, обсуждали текущую жизнь, сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора, самого большого интеграционного проекта.