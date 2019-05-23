Ермошина о молодёжных парламентах: «Деятельность во многих этих структурах очень формализована. Дети становятся молодыми бюрократами»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларус ь : Ирина Анатольевна, вот Вы знаете, что существует чёткий посыл на то, чтобы, в том числе и в парламент, пришли молодые люди.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь: Однозначно. Наша молодёжь инициативна, креативна, она движется вперёд, она хочет совершенствоваться. И она хочет себя реализовывать, в том числе, и в парламентской деятельности. И мы видим эти инициативы, мы видим созданные и уже работающие молодёжные парламенты, которые выполняют свою работу, и выполняют очень эффективно.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

В этом плане – вот выборы молодёжного парламента, когда уже старшеклассники голосуют в школах, это в определённом плане решает свою работу. К