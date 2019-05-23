Мнения о белорусских депутатах. Ермошина: «Очень мало себя рекламируют», Луцкий: «Топ-10 соберём лучших»

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь: Скажите, а как он узнает, насколько правдивы? Всё-таки, я считаю, что вы, депутаты, очень мало себя рекламируете, и свою деятельность очень мало рекламируете. Мне обидно за многих, я знаю, что очень многие работают очень неплохо, но их не видно и не слышно.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларус ь: Наш белорусский избиратель, с моей точки зрения, он ещё судит по делам, и судит по тому, насколько правдивы твои слова.

Лидия Ермошина : Слушайте, ну Зеленского сделал президентом Интернет. Сейчас без телевидения у депутата, у кандидатов в депутаты очень много возможностей.

Но я думаю, что мои коллеги подключатся к этому вопросу, и мы, скажем так, ТОП-10 соберём лучших, ТОП-10 – худших, и, наверное, всё-таки, какую-то общую картину сможем построить – что, всё-таки, было за период депутатства?

Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ: Поручение дал Президент для средств массовой информации – показать, что было сделано за этот период депутатами. Конечно же, мы всех не сможем охватить.

Игорь Луцкий:

Я просто хочу сказать о том, что вопрос, где развернётся баталия – в виртуальном мире или в реальном мире? Президент говорил о том, что люди должны идти к людям – в народ.

На самом деле, всё крутится в социальных сетях, и не идёт речь о прямом контакте депутата с избирателем. Очень немногие хотят идти напрямую к людям и говорить им открыто в лицо.

Лидия Ермошина:

Потому что есть правило: убеди, лучше убедить 5 журналистов, чем 50 домохозяек.

Игорь Марзалюк:

Это правда.

Лидия Ермошина:

Встречаясь индивидуально с избирателями, вы можете убедить 5 домохозяек. А встречаясь с журналистами, вы можете убедить 5, 500, 50 тысяч.