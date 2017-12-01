Как события 100-летней давности отразились на судьбе суверенной Беларуси: что обсуждали на научном форуме

Новости Беларуси. Пленарное заседание прошло в историческом здании Купаловского театра. Именно там в середине декабря 1917 года начал свою работу I Всебелорусский съезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие стало важной ступенью на пути к независимости. Эта мысль красной нитью проходила и через выступления участников научного форума. Год 1917. Российская империя отсчитывает свои последние дни. Страну лихорадит, а в Минске, который находится всего за 150 километров от линии фронта Первой мировой, в октябре-ноябре все еще спокойно, насколько это вообще возможно в прифронтовом городе.

Юлия Бешанова, СТВ:

Это были тревожное время. В Петрограде авансценой революции стал Смольный. В Минске судьба страны решалась здесь, в декорациях Купаловского (тогда Минского) городского театра. Сюда в середине декабря революционного года почти 2000 делегатов съехались на I Всебелорусский съезд, чтобы обсудить главное: как край будет жить дальше.

Когда старый мир буквально трещал по швам, в воздухе отчетливо витали идеи национальной белорусской государственности – в интерпретации автономии в составе России. Клич о созыве Всебелорусского съезда по городам и весям разослала Великая белорусская рада. Спустя годы историки скажут: участники впервые громко заявили о праве белорусского народа на независимость, самоопределение и демократическое правительство. Национальное белорусское движение было уже не остановить.

Петр Бригадин, директор Государственного института управления и социальных технологий Белорусского государственного университета:

Пачынаецца нацыянальны рух, ствараюцца 26 палітычных партый, арганізацый, якія заявілі аб тым, што Беларусі трэба нейкае самавызначэнне. Ніхто не гаварыў пра самастойную Беларусь, усе казалі пра аўтаномію ў складзе Расійскай федэрацыі, але гэта адбылося. В списках – 1872 делегата со всей этнической белорусской территории, от Смоленщины до Белосточчины. Наглядный срез общества: крестьяне, солдаты, представители земств, городских управ, беженцы, политические силы. Обычно в конце съездов делали общую фотографию. Но в тот раз из-за особых обстоятельств фото не случилось.

Этот снимок – единственное свидетельство неспокойной эпохи. Он снят примерно за месяц до конгресса. Многие из запечатленных на нем и стали участниками I Всебелорусского «схода». На фотокарточке, как в зеркале, отразилось единство и коллективная зрелость нации.



Вячеслав Данилович, директор института истории Национальной академии наук Беларуси:

Началась реализация идеи белорусской национальной государственности. После Октябрьской революции появилась такая возможность. То, что в декабре 1917 года состоялся I Всебелорусский съезд, на котором обсуждались и принимались решения относительно самоопределения Беларуси в соответствии с той Декларацией прав народов России, которая была принята большевиками еще 15 ноября 1917 года.

Первые шаги в становлении белорусской государственности – пока еще несмелые, как по тонкому льду. Участники сильно разобщены и выступают за разные варианты самоопределения. Но главное – вековая национальная особенность: решать самые важные вопросы «всем миром». Современные всебелорусские собрания словно отклик тех далеких событий. А сам съезд – символ единства всех политических и культурных сил.

Игорь Марзалюк, профессор истории, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ідзе тая палітычная праграма і дактрына, якую сучасная беларуская дзяржава прытрымліваецца. З аднаго боку – была абвешчана права на суверэнасць у тым сэнсе, што народ Беларусі будзе вызначаць, як выглядаць краіне, якой ёй быць. І пры гэтым падкрэслівалась фундаментальная рэч, якой трымаемся да сённяшніх дзён –стратэгічны саюз з Расіяй. А дальше события развивались молниеносно. Кажется, целая эпоха уложилась в 12 месяцев 1918. В нем те самые истоки независимости. В феврале в Минск вошли кайзеровские войска. В марте первая попытка громко заявить о суверенитете. А уже 1 января следующего после подписания Брестского мира года в Смоленске провозгласили БССР. Фактически краевая автономия в тесной связи с Россией.

Георгий Атаманов, второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Нужна своя государственность: столько лет живем, а государства нет. И на этой волне многопартийность существует, но желание одно народа – иметь свою собственную национальную государственность. Была создана Белорусская Народная Республика, но она просуществовала недолго. Государственные структуры созданы не были, но сама идея начала жить в сознании всех белорусов.



Переписать историю в угоду политическому калейдоскопу пытались не раз. Но стремление белорусов жить в своем доме сделало свое дело: спустя 100 лет современная независимость стоит на прочном фундаменте общей национальной идеи. Приветственное слово в адрес участников международной конференции направил глава государства.