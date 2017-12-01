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Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована активно участвовать в совместных с ШОС проектах

01 декабря 2017 13:45
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована активно участвовать в совместных проектах с Шанхайской организацией сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков в Сочи, где 1 декабря проходит заседание Совета глав правительств стран ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь представлена в качестве наблюдателя.

С присоединением Индии и Пакистана организация значительно укрепила свой статус на международной арене. И сегодня может играть важную роль в обеспечении глобальной политической и экономической стабильности и безопасности. При реализации конкретных проектов Белорусская торгово-промышленная палата и бизнес-круги готовы включаться в работу Делового совета ШОС. Свой вклад страна может внести во многие отрасли. От сферы высоких технологий и промышленности до сельского хозяйства.

# Международная политика

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