Военный переворот в Египте: что ждет страну в будущем и как влияют беспорядки на туризм

Новости Египта. Еще одно, традиционно популярное туристическое направление Египет, похоже, все меньше интересует любителей жаркого отдыха. Правда, пока обвала на этом направлении нет. Проданные путевки массово не возвращают. Но дипломаты, в том числе и белорусские, советуют соотечественникам ограничиться шезлонгами у отеля и воздержаться от поездок в крупные города. Хотя беспорядки, которые еще накануне вновь охватили страну (а счет погибших уже идет на десятки), подбираются и к курортным районам.

За последние несколько лет Египет стал едва ли ни основным ньюсмейкером. Причем приходят оттуда чаще всего «горячие» новости. Достаточно вспомнить «арабскую весну» 2011 года. Тогда все внимание СМИ было приковано к региону. Массовые беспорядки, жертвы и, как следствие, явное отражение на экономической ситуации. Тогда страна могла потерять всю туристическую отрасль. И вот опять срочные сообщения: Египет снова штормит, страна на пороге гражданской войны.

Ситуация в Египте обострилась еще на прошлой неделе. И если сторонники Мурси знали только кульминацию этого политического сценария, то противники, вероятно, отрепетировали и финал. Пока без эпилога. Ведь на поиск выхода из политического тупика военные главари Египта дали уже экс-президенту 48 часов. В противном случае обещали показать дорогу сами. И показали. Военным переворотом, который буквально положил на лопатки политическую систему Египта, сформированную после «арабской весны».

Дальше все в классическом жанре: лидер свержен, в рядах сподвижников – чистки. Часть чиновников отправилась в отставку, часть – за решетку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот только сторонники Мурси по исламистскому движению «Братья мусульмане», а с ними и вполне ощутимый процент населения 85-миллионного государства, государственному перевороту оказали почти общестрановое сопротивление.

Вспыхнувшие после пятничной молитвы протесты не стихли в крупных городах и к понедельнику. Около сотни убитых, почти тысяча раненых, с трудом поддающееся даже приблизительной оценке число задержанных – таковы итоги этих беспорядков. Хотя точку ставить еще очень рано. Все это последствия уличной демократии «арабской весны», которая, как выяснилось, может продолжаться и летом, и два лета спустя.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕСООМ:

Когда улица начинает менять правительство, диктовать ему условия (это было ясно в первый раз), это может произойти опять. Эта тенденция может только усиляться, понравиться, будут решать все вопросы не демократическим путем, а на улице.

Но главной проблемой нынешних властей Египта оказалось даже не наличие у них общих врагов, а то, что кроме этого у сил, совершивших переворот, общего ничего и нет. Не считая денег, конечно. Генералы в Египте, мягко говоря, имеют интерес почти в трети экономики. Все самое «вкусное» под их контролем. А когда политика партии бьет по экономике, соответственно, бьет и по карману. Это миллиарды долларов. Так просто от таких денег, естественно, не отказываются.

Петр Турунцев, политолог:

Военные контролируют около 30% экономики Египта, в том числе, конечно же, и туристические компании. Кроме того, они находятся в союзе с бюрократией. И вот именно наступления на позиции военных, в том числе в туристической отрасли, вообще в экономике, наступления на позиции демократии сыграли с Мурси злую шутку. Но, в принципе, можно говорить о том, что военные – это те люди, которые управляли и будут управлять Египтом.

Первым и, возможно, последним предупреждением новым властям стало заявление о катастрофически низких запасах зерна в Египте. Этого стратегического ресурса стране, по самым оптимистичным подсчетам, хватит не более, чем на два месяца. Но это те месяцы, когда доходы государства, по понятным причинам, будут только снижаться.

Петр Турунцев, политолог:

Революционеры не продемонстрировали способности наладить народное хозяйство. В принципе, именно поэтому можно сказать, что правительство Мурси не удержалось у власти. В том числе и поэтому. Хотя там есть и свои нюансы. В ближайшее время экономика, я не думаю, будет быстро восстановлена. Я думаю, будет возрастать напряженность в обществе. Лавина никогда не катится вверх. Она всегда катится вниз. Новые власти, вполне возможно, наступят на те же самые грабли.

Приток валюты в страну, вероятнее всего, урежет и туристический Египет. Отрасль будет падать тем больнее, чем громче в курортных зонах будут слышны отголоски протестов. Впрочем, пока армии и полиции удается удерживать там ситуацию под относительным контролем.

Игорь Фисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египте:

По сравнению с событиями, происходящими в Каире, в Александрии, то, что происходит в курортных городах, трудно назвать волнениями. Соответственно, так как эти места также находятся на достаточном отдалении от мест отдыха (они связаны с мечетями, там, где наши туристы не появляются обычно), то трудно пока говорить о том, что они какое-то влияние оказывают на общую ситуация с безопасностью в этих курортных зонах.

И все же наблюдатели, эксперты, дипломаты, в том числе и в МИДе нашей страны, обнадеживать любителей отдыха в Египте не спешат. Нынешние события отчетливо дают понять: на пляжах этой страны в этом сезоне не сезон.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Министерство иностранных дел рекомендует белорусским гражданам, которые находятся в этой стране на отдыхе, воздержаться от путешествий по Синайскому полуострову, а также от посещения городов Каир, Суэц, Александрия, Порт-Саид и Люксор. Мы также рекомендуем белорусским гражданам избегать массового скопления людей, демонстраций или любых форм проявления протеста.

Тем временем наших туристов, похоже, ничем не испугаешь. Спрос падает, но незначительно. Отказов от забронированных туров в Египет практически нет. Осторожничают, конечно. Но, видимо, еще и настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Ведь за всю историю туристического бизнеса таких низких цен менеджеры и не вспомнят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Любопытства ради решили проверить. Подбираем тур: отель пять звезд, сервис – все включено, вылет из Москвы.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации туристических путевок:

«Пятерки» – 987 долларов на двоих, «Хилтон Ресорт» в Хургаде никогда не стоил, никогда не было. В «свободном полете» и отель, и билеты на самолет, какие хотите.

Наши не боятся ничего. Но мы как туроператоры ни этого именно направления (здесь мы выступаем как турагенство), но, во всяком случае, рекомендуем людям думать и отвечать за себя, за свое здоровье. Что людям дороже: отдых или спокойствие ближних. Одно дело – человек уезжает отдыхать, рискуя своей жизнью. Другое дело – остаются родные (мамы, папы, жены и прочее). Они же замучат нас звонками. Поэтому мы, чтобы не было негатива, стараемся предложить людям альтернативный отдых.

Каждый день турагентства держат связь с принимающей стороной. Пока все спокойно. Но меры безопасности в курортных зонах усилили.

Сергей Луцевич, менеджер по туризму:

В настоящее время угрозы нет для безопасности туристов. На курортах все спокойно. Безопасность там на высоком уровне поддерживается сейчас, еще усилены меры безопасности. Туристы возвращаются довольные, отдохнувшие. Многие из них узнают о неблагоприятной ситуации в Египте уже по приезду сюда.

Дмитрий Морозов – один из тех, кто узнал о событиях в Египте уже по прилету в Минск. Отдыхал турист в Шарм-эль-Шейхе. Значит, в курортных зонах спокойно. А вообще, рассказывает Морозов, туристическая территория – это фактически отдельное государство. Со своей армией, пропускными пунктами, порядками и устоями. И наверняка генералы, которые как никто иной в стране имеют прибыль с иностранцев, не допустят краха отрасти. Бизнес, одним словом.

Дмитрий Морозов:

Даже сами коренные египтяне в Каире, гид рассказывал, считают курортную зону (Шарм-эль-Шейх, Хургаду) заграницей. Они туда ездят поработать. Встречаются пропускные пункты, армия буквально каждые 50-60 км.

Не радуют поклонников египетского солнца и метеорологи от политики. По их прогнозам, «штормовое предупреждение» в стране отелей и прочих пирамид объявлено надолго. США, которые два года назад безоговорочно поддержали «арабскую весну», официально оговорились, что к осени подведут к берегам арабской республики военные корабли.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕСООМ:

Заказчик тот же, он не поменялся, просто люди другие нужны. В Египте военные – это большая корпорация, эта сила. Практически 80% учились в США. Ментальность разделяют, вполне могут быстро найти каналы коопераций.

На неделе Египет, наряду с другими мусульманскими странами, начал отмечать Рамадан. Но в священный месяц, когда мысли верующих должны быть посвящены посту и молитвам, головы многих египтян больше заняты земными проблемами.

Житель Египта:

Впервые в моей жизни я не чувствую духа Рамадана. Страна разделена. «Братья-мусульмане» и все остальные вынуждены думать и говорить только о политике. В транспорте только и разговоров, что о политике. Дома мужья и жены не говорят о детях, говорят о политике. И везде, везде ссоры и стычки. Я надеюсь, что Рамадан исправит ситуацию, люди вспомнят о важном и духовном. Но сейчас даже в молитвах многие говорят о политике.

По прогнозам экспертного сообщества, даже если Рамадан и изменит ситуацию, то только на время. Вероятнее всего, стычки и столкновения еще дадут повод поговорить.