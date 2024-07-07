Эксперты из Индии и Пакистана назвали ряд преимуществ от вступления Беларуси в ШОС

Настоящая независимость сегодня – роскошь, которую могут позволить себе далеко не все. Но белорусы могут, несмотря на то, что многим это не нравится. Спустя 80 лет после оккупации наша страна столкнулась с новыми вызовами. Против Беларуси Запад развернул настоящую гибридную войну, которая включает разного рода атаки, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вообще, как мы убедились на собственном опыте, у демократии широкий арсенал оружия, чтобы приструнить несогласных.

Только на прошлой неделе Брюссель расширил санкции против Беларуси, надеясь приглушить наш рост. В том числе промышленный и экономический. Но, похоже, эта европейская миссия провалилась. Недавно мы стали еще крепче и обзавелись новыми мировыми связями, став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Теперь и наш флаг гордо развивается перед зданием секретариата ШОС в Китае. Историческое событие, к которому мы шли достаточно долго. Но партнеры нас поддержали. Значит, видят в сотрудничестве с Беларусью перспективы. Ольга Коршун, СТВ:

Оценить возможности, которые дает вступление нашей страны в ШОС, мы попросим эксперта и ученого в области геостратегических региональных вопросов Халида Таймура Акрама. Он выходит с нами на связь из Пакистана. Господин Акрам, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для интервью с нами. Беларусь присоединилась к Шанхайской Организации Сотрудничества. Какие возможности это нам дает?

Халид Таймур Акрам, исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана:

Мы очень счастливы, что Беларусь присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества. В ШОС сейчас входят только страны из азиатского региона, из Центральной Азии – Пакистан, Индия, Китай и Россия. С вступлением Беларуси в организацию мы думаем, что ШОС будет иметь большее отношение к Беларуси. Мы сегодня воспринимаем Беларусь как очень важную страну. Особенно, как сказал ваш Президент, Беларусь имеет наработки в сфере механики, машиностроения, электроники и многих других областях. Я думаю, что многие приобретут себе такого хорошего партнера, как Беларусь. Я также хочу поздравить народ Беларуси с тем, что они стали частью ШОС, потому что эта организация объединяет всех участников на одной платформе.

Ольга Коршун:

Выйдут ли отношения Беларуси и Пакистана на новый уровень? Халид Таймур Акрам:

Беларусь и Пакистан имеют очень давние отношения. В Пакистане с ранних 1960-х был трактор «Минск». Даже сейчас белорусские тракторы Минского тракторного завода используются в Пакистане. Сейчас уровень взаимодействия достаточно высок, и я думаю, что Беларусь и Пакистан после вступления Беларуси в ШОС станут еще ближе друг к другу. О том, какие преимущества даст вступление Беларуси в ШОС, нам прокомментировал также эксперт из Индии.