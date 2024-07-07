Эксперты из Индии и Пакистана назвали ряд преимуществ от вступления Беларуси в ШОС
Настоящая независимость сегодня – роскошь, которую могут позволить себе далеко не все. Но белорусы могут, несмотря на то, что многим это не нравится. Спустя 80 лет после оккупации наша страна столкнулась с новыми вызовами. Против Беларуси Запад развернул настоящую гибридную войну, которая включает разного рода атаки, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вообще, как мы убедились на собственном опыте, у демократии широкий арсенал оружия, чтобы приструнить несогласных.
Только на прошлой неделе Брюссель расширил санкции против Беларуси, надеясь приглушить наш рост. В том числе промышленный и экономический. Но, похоже, эта европейская миссия провалилась. Недавно мы стали еще крепче и обзавелись новыми мировыми связями, став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Теперь и наш флаг гордо развивается перед зданием секретариата ШОС в Китае. Историческое событие, к которому мы шли достаточно долго. Но партнеры нас поддержали. Значит, видят в сотрудничестве с Беларусью перспективы.
Ольга Коршун, СТВ:
Оценить возможности, которые дает вступление нашей страны в ШОС, мы попросим эксперта и ученого в области геостратегических региональных вопросов Халида Таймура Акрама. Он выходит с нами на связь из Пакистана. Господин Акрам, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для интервью с нами.
Беларусь присоединилась к Шанхайской Организации Сотрудничества. Какие возможности это нам дает?
Халид Таймур Акрам, исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана:
Мы очень счастливы, что Беларусь присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества. В ШОС сейчас входят только страны из азиатского региона, из Центральной Азии – Пакистан, Индия, Китай и Россия. С вступлением Беларуси в организацию мы думаем, что ШОС будет иметь большее отношение к Беларуси. Мы сегодня воспринимаем Беларусь как очень важную страну. Особенно, как сказал ваш Президент, Беларусь имеет наработки в сфере механики, машиностроения, электроники и многих других областях. Я думаю, что многие приобретут себе такого хорошего партнера, как Беларусь. Я также хочу поздравить народ Беларуси с тем, что они стали частью ШОС, потому что эта организация объединяет всех участников на одной платформе.
Ольга Коршун:
Выйдут ли отношения Беларуси и Пакистана на новый уровень?
Халид Таймур Акрам:
Беларусь и Пакистан имеют очень давние отношения. В Пакистане с ранних 1960-х был трактор «Минск». Даже сейчас белорусские тракторы Минского тракторного завода используются в Пакистане. Сейчас уровень взаимодействия достаточно высок, и я думаю, что Беларусь и Пакистан после вступления Беларуси в ШОС станут еще ближе друг к другу.
О том, какие преимущества даст вступление Беларуси в ШОС, нам прокомментировал также эксперт из Индии.
Раджан Кумар, доцент Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру (Индия):
Одно из преимуществ для Беларуси заключается в том, что вступление в ШОС дает доступ в вашей стране на евразийский регион – Китай, Индия, Иран, Пакистан. С ними теперь на постоянной основе Беларусь может взаимодействовать и иметь доступ к крупнейшим проектам в сфере логистики, например. В свою очередь Беларусь может сыграть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в регионе, а также стабилизировать ситуацию с поставками удобрений. А эта проблема сейчас стоит достаточно остро, особенно для Глобального Юга.
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