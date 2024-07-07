Какое место Беларуси отводят в ШОС – взгляд из Китая

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:

Думаю, что присоединение Беларуси к ШОС – это отличный шаг. Среди стран бывшего Советского Союза Беларусь имеет самый длительный и успешный опыт сотрудничества с Китаем. Она также стала одной из первых ключевых стран, поддержавших инициативу «Один пояс – один путь». Поэтому в качестве суверенного государства присоединение Беларуси согласуется с логикой развития ШОС, особенно в аспектах мира. В нынешних условиях, когда Европа переживает колоссальные изменения, Беларусь как европейская страна, первая начавшая сотрудничество, без сомнения, сможет сыграть конструктивную роль. Таким образом, вступление Беларуси в ШОС внесет весомый вклад в организацию ШОС, в региональную безопасность и в конечном итоге – мир и развитие всего человечества.

Беларусь и ШОС. Какие перспективы нам открывает восточное направление?