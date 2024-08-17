Лукашенко услышали миллионы! Что Президент предложил Глобальному Югу?

Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление Глобального Большинства, а эпоха западного господства уходит в прошлое. Александр Лукашенко по приглашению премьер-министра Индии стал участником третьего саммита «Голос Глобального Юга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой геополитической дефиницией называют государства Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а к ключевым странам относят Китай, Индию, Иран, ОАЭ, ЮАР – одни из самых густонаселенных и перспективных государств мира.

Самая густонаселенная страна мира Индия позиционирует себя как лидер Глобального Юга. Вот и саммит, посвященный интересам большей части населения планеты, Нью-Дели проводит уже в третий раз. И на каждую встречу высокого уровня приглашения получает определенная группа стран. На этот раз среди участников 16 стран мира звучит голос официального Минска.

Формат межконтинентальной встречи лидеров государств – видеоконференция. Но это не мешает поднимать вопросы глобального развития, учитывая интересы разных по масштабам государств многополярного мира. Приглашение получила Беларусь. Это и признание заслуг нашей страны и международного авторитета, и уважение белорусской позиции.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы страна, которая может внести вклад в образовательное, культурное, медицинское сотрудничество со всеми странами, заинтересованными в равноправных связях как на политическом, так и торговом, экономическом, культурном уровне.

Зачастую бенефициары глобальной турбулентности игнорируют огромный пул развивающихся государств. Активизировать работу над критическими пробелами в глобальном управлении, заняться решением общих проблем человечества, в том числе целей устойчивого развития, – такова миссия нынешнего саммита «Голос Глобального Юга». Тема встречи звучит как «усиление Глобального Юга для устойчивого будущего».

Василий Колташов, политолог (Россия):

Это борьба тех, кто хочет развития своим странам, хочет для них модернизации, хочет независимости от Запада, и именно поэтому им важен многополярный мир и важно сотрудничество с Союзным государством Беларуси и России.

Для Беларуси мировой саммит – это не только международное признание, но и возможность показать свой потенциал большим мировым рынкам. Огромным странам с отложенным спросом.

Речь Первого услышана десятками миллионов людей. Только у YouTube-канала премьер-министра Индии Моди и ведомственного канала МИДа насчитывается более 25 миллионов подписчиков. А значит, позиция Минска зазвучала с новой силой.

Дмитрий Швайба, политолог:

Важно взаимодействие с этими странами, поскольку экономическое взаимопроникновение и взаимодействие на уровне субъектов хозяйствования сегодня являются определяющим фундаментом развития экономики. Беларусь совершенно тонко чувствует эту ситуацию. Я думаю, что взаимодействие перейдет на уровень отраслей, правительств, конкретных хозяйствующих субъектов.

Ранее на этих площадках принимали участие наши министры, которые рассказали и о большой энергетике Беларуси, и о промышленных компетенциях. Сам саммит демонстрирует возрастающую в мире роль стран Глобального Юга. Из больших кабинетов и залов западные игроки на попытку геополитической интеграции развивающихся государств смотрят с высока, как некогда их предки на восстание рабов.

Сергей Дик:

Как подчеркнули китайские руководители во время визита министра иностранных дел Республики Беларусь в Китай, мы расширили зоны влияния Глобального Юга – как две страны Глобального Юга, Китай и Республика Беларусь, от Азии в Европу. И наша страна, участвуя в этих организациях, видит свою значительную роль. Мы страна развитой промышленности, новых цифровых технологий, здравоохранения, образования и можем внести большую лепту в развитие государств Глобального Юга.

В мире экспертов принято условное деление: Север – это G7, Юг – это БРИКС. Страны БРИКС уже официально обогнали страны «Большой семерки» по ВВП, а их население в четыре раза больше, чему у G7.