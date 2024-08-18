Лукашенко: пусть на Западе не бесятся, мы знаем, откуда может быть нанесён удар

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы их ждем. Там нам будет попроще. Там выстроены оборонительные рубежи. От Бреста, Гродно и выше, практически литовская, польская граница перекрыты на выгодные для нас условиях. Я был на одном из этих рубежей, пунктов. Простреливается все вокруг. Это в районе Бреста. И Брест виден. Там подойти, прорвать границу можно. Но ты дальше не продвинешься. Ты полностью как на ладони. На возвышенности стоят эти пункты. Хочу вас успокоить, что не первый год мы с Путиным планируем защиту западного направления. Не первый год у нас оборонительные планы существуют, а если надо, мы их переведем и в наступательное. Поэтому они пусть там не бесятся и не радуются, что тут, знаете, мы валяемся с Путиным на полу, а они коленом встали на грудь и давят нас. Ничего подобного. Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему Союзу и по нашей совместной группировке. Потому на западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили наконец-то серьезным оружием, вы знаете его, российским. И обычным и тактическим ядерным оружием. Поэтому здесь, еще раз говорю, я не собираюсь рисовать никакие линии для них.

Что касается вопроса: готов ли Александр Лукашенко нажать красную кнопку, Президент в очередной раз подчеркнул, что ответ на агрессию будет соразмерным и мгновенным. Чтобы этого не было, садиться за стол переговоров нужно уже сейчас. В конце концов, эта война не нужна ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам. Заинтересованные лица за океаном. И наилучший исход СВО для них – уничтожение трех братских народов.