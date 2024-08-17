Лукашенко: с украинской и нашей сторон присутствуют войска – это смерти подобно, чтобы мы их убрали

Минск не хочет никаких эскалаций и войны с НАТО, об этом Президент заявил в большом интервью телеканалу «Россия». Но если на Западе на это пойдут, то никаких красных линий уже не будет. Красная линия у Беларуси одна – это линия госграницы. В случае ее нарушения последует ответ, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Кроме того, Президент разъяснил и ситуацию на белорусско-украинской границы в конце июля, когда Минск отвел определенные военные резервы с общих рубежей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, во-первых, Хренин не может отдать такой приказ. Это было мое решение, тут я обелять себя не стану, в плане отвода войск. Но в хронологии белорусско-украинская граница заминирована так, как никогда. Войн таких не было, чтобы было такое минирование. Они сами, вот как недавно мне доложили, взрываются на своих минах, потому что иногда по пьяни минируют без наличия карт, минных полей, в нарушение всех норм и правил. Там пройти границу сейчас – ну, с большими потерями, очень большими потерями. На белорусско-украинской границе более 120 тысяч войск Украины, они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках, так как это в случае войны, обороны было бы, разместили наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, там работают спецподразделения – «Альфа», «Алмаз» и прочие, самые подготовленные, они свою работу делают. Что касается вот «ввели – отвели», значит, когда у нас был парад, Владимир Владимирович вам это рассказывал, он в курсе дела, переместилось в Беларусь немало летательных аппаратов – это вертолеты, самолеты и прочее – они участвовали в нашем параде, и подразделения сухопутных войск тоже были перемещены в Беларусь.