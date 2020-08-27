Военный эксперт: необходим четкий целевой посыл, каким образом будет меняться политическая система Республики Беларусь

Главная цель происходящего – сменить правительство на лояльное себе. А это, как показывает практика, возможно, только используя методы цветных революций.

Новости Беларуси. То, что сейчас происходит в Беларуси – вариант гибридной войны. Такое мнение высказали российские эксперты и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» (Россия):

Мы видим вариант гибридной войны. Это своего рода неспецифические боевые действия, цель и задача которых ­– смещение конституционного строя, разрушения основ Республики Беларусь и навязывание чужих сценариев. То есть фактически реализуется та же самая цель, которая ставится в ходе войны – сменить правительство на лояльное себе. Только достигается это не военными способами, как прежде, а технологиями цветной и гибридной революции.

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Я полагаю, здесь необходимы, конечно, не только силовые действия, но и действия, направленные на то, чтобы лишить противников, выходящих сегодня на улицы, мотивации к подобной деятельности.

В первую очередь, конечно, необходим политический диалог. Но не с круглым столом оппозиции, который представляет собой западных наймитов, а по крайней мере с теми, кто готов к такому разговору. Необходим четкий целевой посыл, каким образом будет меняться политическая система Республики Беларусь, в каких направлениях, чтобы была видна перспектива.

В дополнение к этому должны работать все компоненты силовой структуры государства. В первую очередь Комитет госбезопасности, поскольку активных финансируемых извне лидеров событий необходимо выявлять, изолировать. И самое главное – лишать их материальной подпитки. С остальной частью протестующих, которые реально выходят, будучи недовольными, и хотят перемен, необходим нормальный политический диалог. Возможно, аккуратная либерализация политической системы, возможность появления новых партий.

Но такие события должны идти, конечно, постепенно, поэтапно, без обрушения основ государственности. Потому что ничего хорошего в свержении власти и в захвате власти неконституционным путем фактически в формате государственного переворота. Такие события не принесут никакого блага белорусскому народу, а только разрушат и государство, и промышленность, и ввергнут в пропасть, в хаос.