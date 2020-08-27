Максим Шевченко: сейчас отдай Лукашенко власть, и другие люди будут договариваться о тех активах, которые возникли в Беларуси благодаря ему

Новости Беларуси. Мнение о том, что происходит в Беларуси, высказал российский журналист Максим Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Шевченко, журналист (Россия):

Ситуацию внутри Беларуси нельзя рассматривать вне контекста общих проблем кризиса капитализма на постсоветском пространстве и вообще конфликта, который разворачивается между новыми глобальными центрами империализма, новыми империями, которые поднимаются, – Россия, Турция, Европейский союз и так далее.

Лукашенко что нам показывает? Что на самом деле проблемой власти сегодня в небольших государствах… является проблемой не столько представительство интересов народа, сколько место этого государства в глобальной системе перераспределения газовых труб, нефтяных труб, финансовых потоков, торговых разных активов и так далее.

Он и группа его сподвижников готовы удерживать власть любой ценой, даже вопреки мнению огромного количества белорусов (хотя многие белорусы и за Александра Лукашенко), потому что он прекрасно понимает: сейчас отдай он власть, и тогда другие люди будут договариваться о тех активах промышленных, торговых которые сегодня возникли в Беларуси благодаря ему.