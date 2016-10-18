Военные учения Союзного государства: 100-километровый марш и ночное десантирование грузов

Новости Беларуси. Под Брестом 18 октября развернулись крупнейшие совместные учения десантников России и Беларуси.

Почти 1000 военнослужащих отрабатывают уничтожение незаконных формирований условного противника.

Жизнь в экстремальных условиях, преодоление водной преграды, десантирование с самолета, в том числе и в ночное время: сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо естественных преград и условного врага, еще и шквалистый ветер. Десантирование с самолета в такую погоду – задача не из простых. Парашют то и дело носит по сторонам, и все-таки все до единого приземляются в указанный квадрат.

Пётр Тончинский, гранатометчик десантно-штурмовой роты 383 отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь:

Ветер сильный, заносит. Видели, как меня понесло. Получилось все нормально. Все было отлично: сейчас побегу выполнять задачу дальше.

По легенде, приграничную зону Союзного государства заняли незаконные вооруженные формирования.

Задача – обнаружить, блокировать и уничтожить противника. По нему десантники двух стран в последнее время все чаще бьют единым кулаком.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь:

Мы начинали, когда таких совместных операций было всего 4. Сейчас, в 2016 году, их проведено уже 36. В том числе второй год подряд идёт десантирование на Северный полюс. Выполняются различные задачи – передвижение, совершение маршей, в том числе ночью.

Вот сейчас батальон совершает 100-километровый марш с преодолением водной преграды с выходом на рубеж блокирования.

Пётр Бутрим, СТВ:

Один из кульминационных моментов в сценарии учений – преодоление водного препятствия. По легенде, реку форсируют больше 40 БТРов. Причем в экипаже каждого из них есть как белорусские, так и российские десантники.

Кстати, экипажи БТРов «смешали» впервые.

Идея выполнять непростые задачи не только сообща, но и в буквальном смысле плечом к плечу, под крышей одной боевой машины, пришлась по душе обеим сторонам.

Алексей Козел, командир первого десантно-штурмового взвода 38 гвардейской отдельной мобильной бригады вооруженных сил Республики Беларусь:

У россиян тоже проходят плавы. Техника у них другая, но специфика задач практически та же самая. Мы имеем общий язык, общие команды, похожие уставы. Поэтому выполнение общих целей двумя разными подразделениями для нас не является проблемой.

Нынешние учения – одни из самых масштабных за всю историю совместных операций.

В одной упряжке – порядка 900 военнослужащих и 150 единиц военной техники.

Андрей Вышегородцев, заместитель командира парашютно-десантной роты Костромского гвардейского парашютно-десантного полка Вооруженных сил Российской Федерации:

Мы впервые здесь, костромские десантники, на белорусской земле. Совместные учения помогут нам получить богатейший опыт. Уровень подготовки белорусских военнослужащих довольно-таки высокий, соответствует таким же требованиям, как и у нас, в России.

Уже в ближайшие несколько часов десантники двух стран планируют ночное десантирование грузов.