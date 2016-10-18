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Более 150 единиц техники и 900 военнослужащих: совместные учения Беларуси и России развернулись на полигоне «Брестский»

18 октября 2016 10:31
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Новости Беларуси. На полигоне «Брестский» развернулись крупнейшие совместные учения десантников России и Беларуси. Сегодня – активная фаза. 900 военнослужащих из двух государств отрабатывают уничтожение незаконных вооруженных формирований в приграничной зоне. Задействовано более 150 единиц боевой техники.

Жизнь в полевых условиях, преодоление водной преграды, десантирование с самолета и вертолета, в том числе ночное.

Учения максимально приближены к реальной – боевой – ситуации. 

Подобные учения в эти дни проходят в Рязани. Там точно такие же задачи россияне отрабатывают вместе с витебскими десантниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Власенков, командир 382-го отдельного десантно-штурмового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Самое сложное – это взятие под охрану участка государственной границы, потому что, соответственно, с местностью это очень сложно, и условный противник тоже будет работать на своих максимальных возможностях.

# Военные учения

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