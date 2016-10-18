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Новый состав нижней палаты парламента соберется 18 октября в Овальном зале

18 октября 2016 06:05
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Новости Беларуси. Новый состав нижней палаты парламента соберется 18 октября в Овальном зале. В планах законодателей шестого созыва окончательно сформировать постоянные комиссии Палаты представителей. Кроме того, депутатам предстоит избрать заместителей председателей всех 14 комиссий.

Несколькими днями ранее парламентарии определились с коллегами, которые возглавят работу этих же постоянных комиссий на ближайшие четыре года. Из них семь человек были депутатами в пятом созыве, еще семь так или иначе были связаны в своей профессиональной деятельности с теми сферами, в которых им предстоит трудиться.

В частности, комиссию по нацбезопасности возглавил бывший замминистра внутренних дел Валентин Михневич, а комиссию по международным делам – бывший посол Беларуси в Австрии Валерий Воронецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Парламент Беларуси

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