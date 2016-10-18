Визит президента Татарстана в Минск: встреча с руководством Беларуси и обсуждение перспектив развития всестороннего сотрудничества

Новости Беларуси. Многовекторный диалог. Обсудить перспективы развития всестороннего сотрудничества в Минск приехал президент Татарстана. Вместе с главой этого российского региона прибыли чиновники высокого ранга и руководители крупных региональных предприятий. Запланированы переговоры с руководством Беларуси, посещение Парка высоких технологий, а также ряда промышленных предприятий.

Среди перспективных проектов – сотрудничество с крупнейшим производителем тяжелых грузовых машин в России – корпорацией «КамАЗ». Ее представители в составе нынешней делегации. Беларусь предлагает автогиганту широкий спектр современных автокомпонентов, ничем не уступающих зарубежным аналогам.

Татарстан среди всех российских регионов занимает шестую позицию по уровню товарооборота с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До начала официальных встреч зарубежные гости почтили павших в годы Великой Отечественной войны. Ранним утром к подножию монумента на площади Победы в Минске представители делегации возложили венок и живые цветы.