Военнослужащие ПВО стран СНГ провели совместную тренировку в Барановичах

Новости Беларуси. Белорусские зенитчики успешно выполнили задачи тренировки по противовоздушной обороне стран СНГ. Учения проводятся ежегодно. Особенность нынешних – участие легендарного А-50. Этот целый авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (в народе – «летающая тарелка») приземлился 28 ноября на военный аэродром в Барановичах.

Каждое утро, ровно в 8 часов, на истребительной авиабазе в Барановичах происходит заступление на боевое дежурство. 28 ноября оно с участием коллег из России. Командно-штабная тренировка объединенной системы ПВО стран СНГ необходима военным, чтобы отработать реагирование на различные ситуации. Например, когда самолет угоняют или воздушные суда нарушают границы, оказание помощи экипажам, терпящих бедствие.

Андрей Плехневич, заместитель командира авиационной эскадрильи 61-ой истребительной авиабазы:

Были поставлены задачи совместно с российскими Вооруженными Силами на перехват и сопровождение бортов нарушителей воздушных пространств из положения дежурства на земле.

Николай Кольцов, командир звена 61-ой истребительной авиабазы:

Задачи стоят какие? Быть готовыми вылететь на перехват контрольной цели, действуя с аэродрома в Барановичах.

Одна из особенностей тренировки – участие самолете дальнего радиолокационного дозора, обнаружение и наведение А-50.

Военные называют это воздушное судно «летающей тарелкой». За своеобразную форму радиолокатора и его прямое назначение – «глаза в небе».

А-50 хорошо отличим по локатору. Огромный (11 метров в диаметре) «гриб» и есть основное оружие воздушной машины. Обнаружит не только самолет, но и крылатые ракеты, морской корабль. Одновременно это могут быть хоть полсотни разных целей. Обычно в небе А-50 выписывает «восьмерки» определенной протяженности, от его зоркого ока не укроется ни один объект в зоне внимания.

Самолет – непременный участник всех летно-тактических учений ВВС России.

Виктор Баскаков, начальник группы боевого управления ВВС Российской Федерации:

На данном мероприятии будем выдавать информацию на пункт управления Республики Беларусь. Наведение на постановщики активных помех, ряд других задач.

Белорусские зенитчики успешно выполнили задачи тренировки по противовоздушной обороне стран СНГ. В ходе учений расчеты условно уничтожили все воздушные суда предполагаемого противника, которые незаконно вторглись на территорию страны. Роль нарушителей выполняли российские стратегические бомбардировщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Задачи тренировки считаю в целом выполненными. Расчеты получили навыки в управлении авиацией.