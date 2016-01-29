Военная промышленность Беларуси: обзор уникальной техники отечественных производителей

Новости Беларуси. Важная космическая новость. Белорусский спутник «Белинтерсат-1» вышел на связь со «Станьково» – здесь, в 40 километрах от Минска, находится отечественный Центр управления полетами. Этот важный проект, который наша страна реализует вместе с китайскими партнерами, имеет и экспортное значение. Услуги связи, которые мы сможем оказывать с помощью космического аппарата, Беларусь будет продавать и за рубеж. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит.

Еще в 90-х Беларусь занималась продажей исключительно дешевого старого советского оружия. Теперь же, по данным Стокгольмского международного института, наша страна в двадцатке крупнейших экспортеров вооружений. Советское наследство удалось привести в порядок и превратить в современный оборонный комплекс. Сегодня Госкомвоенпром сделал еще один, символический шаг вперед. В торжественной обстановке комитету передали знамя.

В то же время предприятия оборонки без лишнего пафоса производят во многом уникальную технику. Планшетный стол командира: о такой диагонали гражданские пользователи могут только мечтать. Или о мониторе для жестких условий эксплуатации. Он выдерживает мгновенную перегрузку в 500G.

Сергей Гашков, начальник отдела КБ «Дисплей»:

500G – это тот удар, который возникает при попадании снаряда в танк. В Жуковском мы демонстрировали это изделие.

Разработки по радиационной безопасности — на мировом уровне. У белорусов заказывают приборы для мониторинга фона, к примеру, во время олимпийских игр или мундиалей.

Валерий Кожемякин, директор научно-производственного унитарного предприятия «Атомтех»:

Оборудование, которое контролирует, по сути дела, условия безопасного проведения подобных мероприятий. Это почти все чемпионаты мира по футболу, все Олимпийские игры, в том числе даже чемпионат мира по хоккею, который у нас проходил.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Никакого секрета из всех этих новейших разработок организаторы, конечно, не делают. Но, несмотря на то, что мы сейчас находимся в Минске, любой GPS-прибор покажет, что в Докшицах!

Это – новинка от конструкторского бюро «Радар». Задает любые координаты местности и вводит в заблуждение технику противника, с легкостью сбивает с курса беспилотники.

Сергей Жибуль, начальник отдела радиоэлектронной борьбы КБ «Радар»:

Эта цель захватывает наши координаты, и дальше мы можем делать с ней, что хотим. То есть ее увести от той точки, где она находится, либо просто уронить ее на землю, изменив высоту ее положения.

Почти половина предприятий, которые работают на оборонный комплекс страны, – частные. И им тоже есть чем похвастаться. На одном из таких производств недавно побывал президент. Александру Лукашенко продемонстрировали новинки. Машину радиоэлектронной борьбы «Киви». Рядом – «Москит». Он незаменим в спецоперациях. Легкий, бронированный и скоростной прекрасно показал себя на испытаниях в Сахаре. Государственная оборонка в свою очередь недавно взяла новую высоту.

Спутник «Белинтерсат-1» уже наладил контакт с комплексом управления в «Станьково». Сигнал космического аппарата покрывает все восточное полушарие. Таким образом, Беларусь вышла на мировой рынок телекоммуникационных услуг.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Все положенные корректировки проведены, антенны и солнечные батареи раскрыты, то есть спутник функционирует.

Создавать готовый продукт, а не только комплектующие, – задача, которую перед военной промышленностью поставил президент. Сегодня белорусский ассортимент – один из самых широких в Европе: от систем поражения до средств разведки и радиоэлектронной борьбы, а сеть партнеров военпрома охватывает сорок восемь государств.