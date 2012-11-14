Военная прокуратура США требует казнить солдата, расстрелявшего 16 мирных афганцев

Новости США. Военная прокуратура США требует казнить солдата, расстрелявшего афганцев. Роберт Бейлс обвиняется в убийстве 16 мирных жителей Афганистана, в том числе 9 детей. На предварительных слушаниях сослуживцы Бейлса заявили, что он вернулся на базу, весь покрытый кровью. Свои показания дали и свидетели-афганцы.

Если суд встанет на сторону обвинения, это будет первый случай применения высшей меры наказания для солдат за последние 50 лет.

Трагедия произошла в Афганистане в марте этого года. Сержант среди ночи покинул базу и устроил кровавую расправу в соседней деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.