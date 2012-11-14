Франция официально встала на сторону сирийских повстанцев и может поставлять им оружие

Новости Франции. Франция официально встала на сторону сирийских повстанцев. Глава республики Франсуа Олланд в частности завил, что отныне считает оппозиционную коалицию, созданную усилиями США и их союзников, цитата «единственным представителем сирийского народа и будущим временным правительством демократической Сирии».

Более того, французский лидер рассматривает возможность поставок оружия мятежникам. Таким образом, Запад продолжает насаждение своих интересов воинственным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уже заговорили о том, что Сирия – следующий претендент на западную интервенцию, кровавый сценарий которой уже был разыгран и отыгран в другой арабской стране – Ливии.