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Франция официально встала на сторону сирийских повстанцев и может поставлять им оружие

14 ноября 2012 09:41
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Новости Франции. Франция официально встала на сторону сирийских повстанцев. Глава республики Франсуа Олланд в частности завил, что отныне считает оппозиционную коалицию, созданную усилиями США и их союзников, цитата «единственным представителем сирийского народа и будущим временным правительством демократической Сирии».

Более того, французский лидер рассматривает возможность поставок оружия мятежникам. Таким образом, Запад продолжает насаждение своих интересов воинственным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уже заговорили о том, что Сирия – следующий претендент на западную интервенцию, кровавый сценарий которой уже был разыгран и отыгран в другой арабской стране – Ливии.

# Война в Сирии

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