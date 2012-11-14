Забастовки охватили более пяти стран Европы. Люди недовольны экономической политикой властей

Европа вышла на забастовку. Манифестации и акции протеста 14 ноября охватят многие страны ЕС, в том числе Грецию, Испанию, Бельгию, Италию, Францию. В Брюсселе уже начали бастовать железнодорожники и другие транспортники. Забастовки устроят и работники в сфере образования.

А в Греции люди опять выйдут на улицы Афин и других городов. Они недовольны переговорами правительства с тройкой международных кредиторов и курсом на меры жесткой экономии. По мнению протестующих, экономия приводят Европу к большей стагнации и обостряет социальную несправедливость.

Всеобщая забастовка пройдет и в Испании. Участники стачки выступают против экономической политики правительства Мариано Рахоя. В акции протеста примут участие представители около 150 профсоюзов и общественных организаций, в том числе большое число молодежных объединений.

Безработица среди молодых людей в Испании составляет 54%. Это значит, что трудоустроиться очень сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.