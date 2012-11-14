Серия терактов потрясла Ирак. 5 взрывов прогремели в нескольких городах, погибли 20 человек

Новости Ирака. Серия мощных взрывов в Ираке. В стране произошло по меньшей мере 5 терактов в нескольких городах на севере и юге страны. В результате погибли не менее 20 человек, десятки получили ранения. Первый взрыв произошел в Багдаде. На воздух взлетела начиненная взрывчаткой машина. По данным полиции, целью нападения был офицер силовых структур.

В Киркуке одновременно сработали взрывные устройства, заложенные в четырех автомобилях.

В городе Эль-Хилла атака была совершена около рынка. Взрывной волной частично разрушены расположенные вблизи магазины и жилые постройки.

Ответственность за инциденты пока никто на себя не взял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.