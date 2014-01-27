Во время захвата Украинского дома в Киеве в милиционеров бросили боевую гранату

Неспокойно 27 января ночью было и в Киеве. На этот раз захвату подверглось здание Минюста.

Радикалы отказываются покинуть помещения, но при этом заявляют, что утром служащие учреждения смогут попасть на свои рабочие места. Между тем, стало известно, что накануне во время захвата экстремистами Украинского дома в Киеве в милиционеров бросили боевую гранату. По счастливой случайности, она не разорвалась. Беспорядки охватили этой ночью и Днепропетровск. Несколько десятков человек задержаны. Есть пострадавшие.

В Украине по факту захвата здания Министерства юстиции возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее министр юстиции Украины обратилась к протестующим с требованием освободить госучреждение. В противном случае она намерена обратиться к членам Совета национальной безопасности и обороны с требованием обсудить вопрос о введении в стране чрезвычайного положения.

Напомним, накануне ночью полсотни захватчиков из радикального движения «Спильна справа» оккупировали здание. На призыв полицейских покинуть министерство они ответили отказом.

В Киеве митингующие разблокировали здания министерства юстиции и министерства энергетики.

Как сообщили украинские средства массовой информации, оба ведомства работают в обычном режиме. Однако радикалы по прежнему удерживают улицу Грушевского. В настоящий момент она заблокирована, в этом районе остаются свыше тысячи протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.