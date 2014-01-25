«Евромайдан». Украина стала очередным полигоном, где сошлись сильные мира сего. Впервые в Украине в ходе акций протеста гибнут люди

Новости Украины. Самую холодную пору переживает Беларусь. И все мы это почувствовали. С Крещения температура на 5 и даже на 10 градусов ниже климатической нормы для этого времени. Потрепали морозы и Украину. Но еще больше потрепали украинскую столицу политические разборки. На майдане заряжают «коктейли Молотова» и строят баррикады. Ласковый Киев превратился в пропитанное смрадным дымом пекло. Лидерам оппозиции народ дал кличку «Паны завтра». Понятно, что не местные паны все решают – Украина стала очередным полигоном, где сошлись сильные мира сего. Тем не менее, украинские или мировые «паны дерутся, а у холопов чубы трещат».

Если не посещать самый центр Киева, то кажется, что город живет своей обычной жизнью. Однако где-то рядом проходят важные политические события, даже проливается кровь. Все меняется вот в этом месте. Проход в этой баррикаде – это путь в параллельный мир, в реальность «Евромайдана». И для человека нового трудно поверить, что все это не декорации для съемок постапокалиптического фильма.

Металлоконструкции, железобетонные опоры, брусчатка, мешки со снегом? автомобильные шины – все, что можно было превратить в баррикады, пошло в ход. Жители «Евромайдана» считают: за этими стенами витает дух свободы.

Роман два месяца назад оставил дома мирную профессию спасателя, жену, детей и приехал в Киев.

Днем он отстаивает свою свободу с ножом в руках, нарезая на бутерброды замерзшую колбасу и огурцы. Быть полезным людям можно в любой ситуации.

Роман:

Я за будущее, за своих детей. Не скажу, что я сильный патриот, но я за Украину.

А вечером вместе с товарищами Роман отправится на баррикады. В соответствии с идеологией «Евромайдана» именно там, на передовой, решается будущее Украины. «Враг» персонифицирован: бойцы «Беркута», в понимании митингующих, воплощение зла, ну, или по крайней мере «кулак власти». Сокрушить его – задача № 1.

Герои же «Евромайдана» – силуэты с дубинами, в шлемах и с фанерными щитами в руках. Отдаленно бойцы революции напоминают средневековых рыцарей, ну, или участников ролевых исторических игр. Да и сама барикадная демократия в XXI веке кажется абсолютно нереальной.

Митингующий:

Мы не то, чтобы рвемся в Европу. И ценности нам европейские так себе. Если мы будем в Европе, то через 2-3 года мы будем диктовать Европе, как жить, а не она нам. Нет такой другой страны как Украина, в духовном плане.

На баррикадах, разделивших улицу Грушевского, дух свободы трансформируется в смрад коптящей резины. Дышать нечем по обе стороны линии фронта. Но набор лозунгов и здесь стандартный: «Слава Украине!», «Банду гэть!». Однако чего точно требует Майдан, до сих пор не знает никто.

Александр Булавин, политолог:

Боевая линия – это сейчас Грушевского, где выдвинулся ряд экстремистских организаций во главе с правым сектором, который фактически ведет открытую войну с режимом. Хотел бы сказать, что у Майдана было уже несколько этапов, когда он готов был распуститься. Но каждый раз придумывались новые ходы для того, чтобы его оживить каким-то образом.

Сегодня ни один человек, даже из оппозиции, четко не сформулирует, а что же требует Майдан. Потому что уже на протяжении фактически 10 дней никто не вспоминает о Евросоюзе, о вступлении Украины в ЕС. Уже месяц вообще не вспоминают про Юлию Тимошенко.

Эксперты считают нынешний Майдан фальшстартом перед президентскими выборами 2015 года. Именно этим объясняется растерянность оппозиции в первые дни противостояния. Сценарии уличных действий были еще сырыми. Но, по-видимому, двух месяцев все же хватило, чтобы накопить силы. Поводом для эскалации конфликта стало принятие Верховной Радой ряда спорных законов. В крещенские морозы конфликт принял небывалые для Украины формы.

Александр Голуб, народный депутат Верховной Рады Украины:

И Виктор Янукович как лидер государства в этом противостоянии повышает свои рейтинги среди своего электората на юге, на востоке страны как человек, который стремится противостоять хаосу, беспределу, оголтелым молодцам национализма. И лидеры оппозиции получают свои плюсы, свои баллы у своих сторонников, которых до этого обвиняли в бездействии, в беззубости, неспособности что-то обществу предложить и так далее. То есть на том уровне конфликта, который есть. И поэтому мне кажется, знаете, недаром и на Майдане есть сцена главная, где выходят, и на Антимайдане есть сцена. То есть искусственность и театрализованность в определенном мире присутствуют. Но вы правильно говорите о том, что та кровь, которая проливалась, только кровь реальная.

Кость Бондаренко, директор Института украинской политики:

Начались драки, побоища, которые длились несколько дней, в результате которых уже погибло, по некоторым данным, 5 человек. Это действительно впервые в новейшей истории Украины, когда в ходе акций протеста гибнут люди.

Сотни раненых с обеих сторон, выбитые глаза, сломанные конечности. Сообщения о пытках и целая череда убийств. Шквал преступлений, реагировать на которые не всегда успевают даже журналисты. И все это до определенного момента умещалось на небольшой территории в центре Киева. А за баррикадами Майдана жизнь течет привычным для столицы руслом. Параллельная реальность Крещатика разве что добавила пробок. В остальном все как бы по-старому: люди ходят на работу, играют с детьми, ловят рыбу.

Житель Киева:

Чувствуется напряженка, все люди ожидают, что-то будет. Не знаю. Боятся гражданской войны – вот в чем дело. Уже не на шутку заварили кашу. Как они ее будут расхлебывать – вот это интересно.

Трансляция протеста из параллельной реальности «Евромайдана» ведется в режиме нон-стоп десятками СМИ. Круглосуточные онлайн теле- и Интернет-трансляции насилия постепенно разогрели всю страну. К концу недели беспорядки охватили десяток областей. Сторонники Евромайдана штурмовали здания областных администраций во Львове, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Житомире и Черкассах. Эксперты открытым текстом говорят: это попытка государственного переворота.

Александр Булавин, политолог:

Все это происходит при очень активном участии Запада. По сути дела, здесь разыгрывается сценарий, который известен по Ливии, Сирии, Югославии, Египту, Тунису. Поначалу появление толпы недовольных, потом в этой толпе появляются боевики, потом у них в руках оказывается оружие, потом начинается война вооруженная с режимом, потом начинается захват зданий и прочее. Все это известно и понятно.

Несколько туров переговоров между политическими оппонентами не дали желаемого результата. Дальше взаимных ультиматумов дело не продвинулось. А в конце концов стало понятно: «Евромайдан» украинским оппозиционерам доверяет не больше, чем действующей власти. Политологи в таких условиях в один голос предупреждают о почти неизбежной гражданской войне.

А на «Евромайдане» уже открыто тренируются с оружием, правда, пока не с огнестрельным.

А тем временем милиция уже задержала в Киеве группу, вооруженную автоматами. И таких групп, по мнению правоохранителей, в столице уже не меньше нескольких десятков. Да и у самих мирных киевлян на руках тысячи, а по всей Украине 2 миллиона только охотничьих стволов. Настоящая пороховая бочка. И причем фитиль к ней уже не просто горит, а его старательно раздувают.

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования:

Постоянно звучат призывы убивать «беркутовцев», их жен, детей. Рано или поздно при огромном количестве этих призывов, которые распространяют люди, занимающие не последние положения в украинской политике, в украинском информационном пространстве, рано или поздно кого-то убьют. Когда появится первый-второй-третий милицейский труп или труп членов их семьи, тогда я не уверен, что спецназ будет дальше выполнять приказы стоять мирно и смотреть по сторонам.

И первые жертвы среди милиционеров уже есть. В пятницу вечером неподалеку от общежития «Беркута» в Киеве был застрелен сотрудник государственной службы охраны. А в районе Майдана в плен захвачены сразу трое правоохранителей, причем один из них получил ножевое ранение. Заложники находятся в подконтрольном митингующим знании Киевской горадминистрации. Провокационные преступления были совершены накануне выходных.

В субботу и воскресенье на киевский Майдан традиционно стекаются его сторонники со всей страны. Чем обернется для наших южных соседей этот уик-энд, не знает никто. Эксперты уверены: внутренние ресурсы для решения конфликта в Украине практически исчерпаны.

Украина, между тем, председательствует в СНГ в 2014 году. А вот сможет ли она выполнить свою миссию? Будет ли саммит СНГ в Киеве? И как видится все происходящее президенту Беларуси Александру Лукашенко?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будем надеяться, что все будет нормально с точки зрения СНГ, никто не будет переносить саммит СНГ. Наоборот, я уверен, что Янукович будет стремиться, чтобы этот саммит у них прошел, а мы, Россия и другие будем таким образом поддерживать Украину и стабильность в ней... Ну и президента нынешнего, потому что это главный нынешний представитель власти. А во всем остальном они должны разобраться сами.

Слишком много амбиций у отдельных политиков. Но там уже, похоже, не оппозиция управляет процессом. Там слишком далеко зашло. Там столкнулись очень серьезные силы. Это показательно. После распада Советского Союза они за нас взялись основательно, и, к сожалению, через Украину.