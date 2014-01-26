«Майдановец»: У меня в руках бита и одно желание - расплющить кому-нибудь голову

Новости Украины. Сообщения с пометкой «срочная новость» всю неделю приходили из Украины. И если в начале семидневки они больше ограничивались Киевом, то в последние дни география горячих новостей заметно расширилась, охватив многие регионы страны и напоминая при этом все больше вести с поля боя. Баррикады на украинских улицах уже стали привычными. А счёт раненых по обе стороны уже пошел на сотни. Есть и первые жертвы. При этом попытки еврочиновников организовать диалог властей и их противников выглядит чем дальше, тем все менее естественно. А те, кто вывел людей на улицы уже, кажется, не знают, что им делать, и уж точно не хотят брать ответственность за то, что будет дальше. А вот этого никто не берется предсказывать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эта баррикада один из рубежей обороны «Евромайдана». На её сооружение пошло всё, что сумели найти митингующие здесь в центре Киева: от металлоконструкций и железобетонных блоков до брусчатки и мешков со снегом. Сейчас это глубокий тыл Майдана. Линия фронта проходит там, выше по улице Грушевского. Однако кучи битого камня и здесь ждут своего времени.

Все эти стратегические приготовления не просто бутафория. На минувшей неделе камни и бутылки с зажигательной смесью сотнями обрушивались на головы бойцов спецподразделения «Беркут». Когда казалось, что протестные настроения пошли на убыль и Майдан в очередной раз готов разойтись по домам, грянул гром. Детонатором для обострения послужило принятие Верховной Радой ряда спорных законов.

Майдановец Юрий в каске:

Такие законы, что вот за эту каску могут посадить, за шарфик вот этот – срок. Выйду с Майдана один и всё - пропал, никто меня больше не найдёт. Я не говорю, что это делает милиция. Это все вместе.

Юрий - историк и в эти исторические дни считает своим долгом быть на Майдане. На его глазах Крещение 2014 года стало для Киева огненным. Очередная попытка захвата митингующими правительственного квартала была пресечена правоохранителями.

Александр Голуб, народный депутат Украины:

Радикальные действия условно привязаны к принятию законов. Не было бы законов, нашли бы другой повод. Непринятие бюджета, например. Законы были ещё не опубликованы, люди их даже не видели, а протесты уже начались по всей стране. Да и всё было заготовлено заранее: «коктейли Молотова», биты, шины... Всё было спланировано.

Идеологам нынешних беспорядков приходится работать, как говорится, с колёс. Эксперты называют «Евромайдан» фальстартом перед президентскими выборами 2015-го года. Именно этим объясняет временное бездействие оппозиции на начальных стадиях. Инициативу неготовых к действиям политиков на улицах тогда перехватили радикально настроенные группы. Таких, независящих друг от друга формирований, по мнению специалистов, на Майдане сегодня от двух до 4 десятков. Они составляют до трети всех митингующих, находясь среди туристов и мирных манифестантов под надёжной защитой.

Вова и Витя приехали в Киев из Тернополя. И вовсе не любоваться красотами Матери городов Русских, а что называется, по зову сердца.

Два парня в касках, масках и с битами:

Тут на майдане убивают моих братьев, а я что буду дома сидеть? Не бывать этому! Вот у меня в руках бита и одно желание - расплющить кому-нибудь голову за тех людей, которых убили.

Кровавый рубеж на митингах в новейшей истории Украины перейдён впервые. Такого не было даже во времена Оранжевой революции. Число жертв среди активистов «Евромайдана» достигло пяти человек, ещё несколько считаются пропавшими без вести. По фактам убийств проводятся расследования. Однако, на Майдане «всё уже и так понятно».

Мужчина в шлеме и в национальном флаге:

«Беркут» - это лицо власти. Эти люди, может, и не хотят, но приказ есть приказ. А их кто отдаёт? Власть.

Кадры жёстких действий бойцов украинских спецподразделений облетели весь мир. Но украинские оппозиционные телеканалы повторяют их по несколько раз в день. Вся агрессия толпы сегодня направлена именно на этих людей, кстати, таких же граждан Украины, как и сами митингующие.

Александр Булавин, политолог, Украина:

Уже идет война.

И первые убийства милиционеров не заставили себя ждать. В пятницу погиб сотрудник охраны в Киеве. Его просто застрелили возле своего дома. Мысль о неизбежности гражданской войны и раздела Украины к концу этой недели обрела практически осязаемые формы. Её транслируют аналитики из обоих политических лагерей и даже зарубежные политики. И небезосновательно. Лидеры украинской оппозиции, ведущие переговоры с властью, от имени Майдана говорят исключительно языком ультиматумов, ставя невыполнимые условия. Чего стоит, отказ лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка от предложенного накануне поста премьер-министра Украины.

Ростислав Ищенко, президент центра системного анализа и прогнозирования (Украина):

Если посмотреть на поведение оппозиции, то она совершенно не пытается захватить власть. Не пытается договориться. Не пытается получить поддержку силовиков, народа. Наоборот, всё делается, чтобы на неё напали. Ну, ведь нельзя же надеяться на то, что «Беркут» перейдёт на твою сторону, если ты подходишь к нему и каждый день говоришь, что убьёшь его, его детей и это неизбежно.

Кость Бондаренко, директор Института Украинской политики:

Эскалация может привести к гражданской войне и разделу страны на 2, 3 части...

Сообщения о захваченных администрациях в последние дни приходят из разных уголков страны. Митингующие занимают государственные учреждения, создают «революционные штабы» и «народные советы». Беспорядки уже охватили более десятка областей. О том, что в бедах украинского народа не обошлось без внешней помощи здесь уже и не говорят. Всё и так понятно. К этому привыкли и воспринимают, как повседневную реальность. Даже сообщение о 2 миллиардах долларов, привезённых «Евромайдановцам» воспринято как что-то само собой разумеющееся.

Ростислав Ищенко президент центра системного анализа и прогнозирования. Украина:

Я понимаю, что Ангеле Меркель неудобно сидеть и ждать, пока её кто-нибудь скажет, ну что же вы госпожа Меркель... Мало вам того, что здесь натворили ваши предшественники в 41-45-ом? Вы собираетесь развязать гражданскую войну? Но по другому она поступить не может. Не может она бросить свой проект Кличко, а Кличко не может бросить Майдан, потому что после этого он голый король.

Ставки, сделанные европейцами на украинских политиков, в зоне риска. Срыв подписания ассоциации с ЕС поставил под угрозу не только план решения внутриевропейских экономических проблем за счёт Украины, но и карьерные планы многих западных политиков. Сегодня рядовые украинцы льют кровь друг друга не за собственные свободы, а, скорее, за кресла еврочиновников. Хватит ли нашим соседям мудрости и решительности сохранить свой суверенитет и целостность? Вопрос остаётся открытым.