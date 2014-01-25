Президент Беларуси ответил на вопросы от программы «Картина мира»

На пресс-конференции Александра Лукашенко для руководителей главных средств массовой информации страны были вопросы и от программы «Картина мира».

Общение с прессой для белорусского президента – дело привычное. Но в этот раз предложили работать не просто в режиме «вопрос-ответ», а провести откровенный разговор и обмен мнениями. В зале – шефы белорусских медиа. Эти люди возглавляют государственные и независимые СМИ - самые востребованные в Беларуси. Волей-неволей главные редакторы в курсе самых обсуждаемых тем в стране. На встрече – руководители национальных телеканалов, главы информационных агентств «Белта» и «Белапан», руководитель интернет-портала TUT.BY, редакторы газет «Советская Белоруссия», «Прессбол», «Аргументы и факты» и издательского дома «Звязда».

От «телевизионщиков» – вопросы по экономике. Сейчас самое время подводить итоги прошедшего 2013 года.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Говорят, кому–то было трудно, кому–то не очень. Но это так. Порядка 10 миллионов человек здесь живет и трудится, в том числе иностранные граждане. Действительно, кто–то получал тысячу долларов, кто–то получал 300 долларов. Пенсионеры, может, даже чуть меньше. Всякое было. Но есть средние показатели, они стандартные во всем мире. И вот смотрите.

В прошлом году мы действительно 1% добавили по валовому внутреннему продукту. Всего лишь 1%. Соответственно должны были и жить. И тут я согласен с некоторыми так называемыми "оппозиционными" средствами массовой информации. Они "талдычат" одно и то же из года в год, но в этом году попали в точку, ставя передо мной вопрос: как так — стали работать хуже, а заработная плата выросла? Производительность труда не та, что должна быть. Нет такой производительности труда, как даже планировали, а зарплата средняя по стране выросла! Тут они правы. Но вы знаете: заработная плата — это хорошо. Но и цены же у нас росли. Я не скажу, что мы людей поставили в безвыходное положение. Абсолютно нет. Но, тем не менее, зарплата росла в несоответствии с производительностью труда. Это данные объективные. Вот пожалуйста, признанные, кстати.

В 2013 году благосостояние граждан, я беру среднее, увеличилось. Денежные доходы населения выросли более чем на 17%. В три раза превысили план. Мы ведь планировали всего лишь 6,5%. Реальный рост данных доходов к 2010 году составил 140%. За 2,5 года — 140%. Это тоже факт.

Я еще раз хочу оговориться, потому что опять начнутся эти "вопли" в интернете: кто–то же и не имеет 580 долларов средней зарплаты. Это я признаю. Это правда. У нас, допустим, в бюджетной сфере на 120 долларов ниже заработная плата. Это тоже недопустимо, но я не могу одномоментно бюджетников поднять до 90% реального сектора, как это принято у нас, и бы в лучшие годы. Потихоньку мы, конечно, их подтянем и сегодня это делаем. Но все будет зависеть от экономики.

Знаете, я очень рад, что наши люди богаче стали. У нас каждая вторая семья имеет автомобиль, и не один. Это, действительно, статистика. И мы здесь обошли богатейшую Россию. Кстати, по паритету покупательной способности, по заработной плате Беларусь занимает 1 место. Что такое паритет покупательной способности? Это значит, что за 100 долларов у нас можно купить и прожить больше, чем в России. То есть, здесь еще и уровень жизни, и цены имеют важное значение. Это тоже официальные данные. Это не мои. Богатую Россиию обошли!

Поэтому да, можно критиковать, что это не соответствует чьим–то запросам. Каждый гражданин может об этом сказать, и, наверное, он будет прав. Но надо видеть и реальную картину. А вообще, все будет зависеть от состояния нашей экономики.

Да, год был непростой. Рост экономики незначительный – около 1%. Но весь мир штормит, рынки «просели». Вслед за этим сокращается число покупателей наших товаров. Вот, например, небольшая Беларусь замыкает пятерку внешнеторговых партнеров России. И если в мире падает спрос на российский уголь, то и белорусских «БелАЗов» для его добычи покупают меньше. В таких условиях рассчитывать на бурный рост, к которому привыкли в начале 2000-х, уже не приходится.

Александр Лукашенко:

Был бешеный рост нашей экономики! И мы на сегодняшний день уже в 2 раза с лишним превзошли уровень советского периода. Единственная постсоветская республика!

Конечно, после таких бешеных темпов, естественно, наступает некий спад во всех государствах и нам надо было переходить не просто на объемы, а на качественный рост. Но очень жаль, что это совпало вот с этой второй волной кризиса у основных наших поставщиков. Ну, плюс негативно, конечно, отразился и спад производства в связи с тем, что Россия ограничила нам поставки нефти на наши заводы. Пусть немного, там пару–тройку миллионов тонн мы меньше получили этой нефти. И «Беларуськалий». Мы недополучили порядка 1,5–1 млрд 700 млн долларов. Это те деньги, о которых шла речь и нам всегда не хватало, и у народа появилась какая–то фобия, задрожали руки – будет девальвация. Это как раз этих денег нам не хватало.

Но я не хочу опять же углубляться в эту проблему. Я сказал, главное, что после объемного роста у нас, даже если бы не было кризиса, у нас все равно бы проценты были такие, как в Европе и Америке, потому что мы достигли некоего потолка в развитии наших производительных сил и отдачи от них.

В республике хватит денег, чтобы рассчитаться по займам. Эта тема вызывает много критики. Мол, долг страны – 50% ВВП. В США – больше 100 %. Ничего – живут. Глобальные финансы – тема интересная, но своя рубашка ближе к телу. Чем заполнить личную кубышку – вот вопрос.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Уважаемый Александр Григорьевич. Вот, когда мы говорим об экономических итогах года, называем зарплату, мы оперируем и рублями, и долларами. Даже такой анекдот есть. Сидят два белоруса. Один такой грустный. А второй говорит: «Чего ты такой хмурый?!» Говорит: «Вчера баксы купил – денег на жизнь не осталось...» (улыбается).

Но, к сожалению, реалии нашей жизни, люди считают, и это, наверное, правильно: чтобы не потерять деньги, нужно хранить их в разной валюте, в разных банках. Евро – в стеклянных банках, доллары – в деревянных, рубли – в консервных. (улыбается)

И я подумал: когда были инфляционные моменты, с одной стороны что в стране параллельное хождение нескольких валют – это признак неидеальности экономики, не может быть она идеальна на сегодняшний день. С другой стороны, это такой отличный запас и такая палочка-выручалочка для людей, потому что курс рубля изменился: если бы были советские времена, единственный рубль на сберкнижке лежал, все бы сгорело, как уже было в свое время, и ничего бы не осталось. А теперь достают из подушки, пошли поменяли по новому курсу, расплатились. Или долларами, я не знаю, за машину, за строительные услуги. И вот это какая-то подушка безопасности. Но, с другой стороны, раз такая ситуация существует, то как только наступает, приходит Новый год, люди начинают переживать: а что же там будет после 1 января, не прыгнет ли опять какой-нибудь курс. И в этом году мы видим: ничего не произошло, ничего не изменилось, курс валюты не изменился. А народ говорит: «Нет, что-то тут не то». Про деноминацию говорят: должны вести новые деньги, нули убрать и вдруг они что-то потеряют. Так вот скажите: что будет происходить на внутреннем валютном рынке и будет деноминация или нет, появятся даже какие-то копейки (показывали в Интернете, появлялись новые)? Будут они или нет?

Александр Лукашенко:

Вы знаете, такое белорусское, с привкусом, процесс с привкусом белорусского: «А, вот, там эти рубли, вот эти вот доллары. Побежать, обменять». Но в итоге же ведь никто ничего не выиграет.

Ну хорошо, все ждали в стране, кроме Президента (это я абсолютно точно могу сказать!) и те, "кого я взял за горло и петлю кому-то на шею набросил", все девальвации национальной валюты. Скупали доллары для того, чтобы подороже их продать. Это же правда была. Вы даже слышали, кто меня сопровождал, ваши журналисты, как министры на велозаводе и другие. Министр тоже не каждый день встретится с президентом, он решил воспользоваться случаем: «Ну, надо было бы девальвировать национальную валюту хотя бы на 15%». И все нашептывали. Значит, не только люди, но и предприятия этого ждали. Я им сказал, что нет, мы искусственно девальвировать национальную валюту под то, чтобы дать даже какой-то свежий глоток воздуха «БелАЗу», «МАЗу» и так далее, не будем. Потому что девальвация национальной валюты – это в итоге рост цен. Мы уже это проходили. Поэтому даже ни на 25%, ни на 30%, ни на 15% мы это делать не будем.

Будет у нас возможность – мы будем поддерживать стабильность национальной валюты. Нас за это никто не упрекнет. Все государства это делают, так же? Но не чрезмерно. То есть, если бешеный спрос на доллар, люди побежали в обменники, нельзя, уцепившись в национальную валюту, держать ее стабильный курс. Надо потихоньку отпускать. Что у нас произошло? По доллару мы больше 10, по-моему, процентов девальвировали за год, постепенно. По корзине валютной евро – доллар – российский рубль – чуть больше 9%. Примерно, абсолютно, ну, +/- 0,5%. Я вам потом данные эти передам. То есть, мы при такой экономике, которая у нас складывалась, при отрицательном сальдо экспорта, импорта мы, уцепившись за национальную валюту двумя руками не держались. Мы ее девальвировали. Но девальвировали плавно!

Кое-кто хотел на этом поиграть, видя на горизонте парламентские, президентские выборы. Вы же понимаете причину. Во главе, к сожалению, с некоторыми крупными финансистами в так называемых "оппозиционных" средствах массовой информации развернули атаку и подхлестнули интерес людей к этому доллару. Скажу вам искренне: вот я впервые об этом говорю, это были мои чувства, я сказал: «нет, так не будет». Я перед собой поставил железобетонную задачу, чтобы показать, что это никчемные финансисты и экономисты. Они толкали все государство и народ, и люди меня к этому толкали, и предприятия, и многие члены Правительства, если не все, к девальвации национальной валюты. Я попросил специалистов, ну, так называемых независимых, молодых толковых людей. Я говорю: «Ребята, просчитайте, это же несложно. Я могу сам это сделать, но это много времени займет, ну, вы просчитайте, что будет, если мы девальвируем национальную валюту на 5%, на 10%, на 15% сразу». Они мне в один голос заявили, что пользы никакой не будет. Государство в итоге, народ и предприятия сядут в яму. Это подтвердило мои мысли. И я сделал все для того, чтобы не было девальвации национальной валюты.

Да, я ходил, я просил, но недорогие деньги, нам дали недорогие деньги. Я одолжил эти деньги, я вам назвал у кого, и не считаю, что я поступил неправильно. Пришел новый год. Вы сейчас, наверное, информированы, что происходит на валютном рынке. Население понесло продавать валюту. Правильно Вы сказали, Юра (Юрий Козиятко – прим. ред.) «набили там кто-то где-то», «под матрацы, в банки спрятали деревянные, стеклянные....». Я еще раз говорю: я не хочу обсуждать, осуждать позицию населения. Я слуга этого народа. Также, как и Вы. Народ так решил. Но есть порядок, есть закон и есть законы экономические объективные, которые нарушать нельзя. Я их как экономист не нарушил и как глава государства придал некую стабильность хотя бы на этом этапе национальной валюте. Я буду и впредь так поступать. Не чрезмерно удерживая курс валюты. Но я показал, что вот эти все рассуждения наших финансистов, которые сидят и руки потирают, только чтоб хуже было, они - никчемны. Жизнь гораздо многограннее, чем вся наша экономика, которая, конечно же, зиждется на объективных законах.

Если мы говорим о какой-то деноминации, технической замене наших бумажек и отбрасывании трех или четырех нулей, это мы подумаем со специалистами, когда этот период придет. Это правда. Поэтому здесь надо быть очень осторожными. Если речь идет о том, о чем вы спросили, назвав деноминацией, то есть заменой ныне существующих купюр и бумажек на другие, и приближение к более цивилизованной национальной валюте, это правда. Мы не скрывали, мы давно готовы к этому процессу. У нас есть рубли, у нас есть копейки, ну, как и в других государствах. Мы это не скрывали, хотя и не афишировали, как будет выглядеть рубль, копейка эта. Что-то близко к евро. Мне кажется, что близко к евро, потому что, я уже не помню (это было давно), когда я утверждал образцы этих валют, сказал, что это на евро похоже. Да, специалисты считают, что нам более приемлемо такое.

Поэтому у нас есть, мы готовы в любой момент провести деноминацию. Но все-таки и даже для этого технического шага должны быть определенные условия. Не должна быть такая процентная ставка, не должны быть вот эти тревоги на рынке, чтобы население не волновалось, потому что не каждый же поймет, что это техническая акция. Побегут опять менять эти рубли на валюту. Ну, и, наверное, все-таки в экономике не должно быть кризисных явлений. Мы подберем время. Об этом надо заявить не менее, я считаю, чем за полгода. Параллельно в течение года, как минимум, будут ходить и старые рубли, и новые. Поэтому бояться этого процесса не надо. Но мы не готовы пока к этому. Не столько те органы, которые проведут эту деноминацию, сколько население и экономика.

Об этом скажу заранее, гарантирую вам, вранья не будет. Девальвации национальной валюты, Юра (Юрий Козиятко – прим. ред.), не будет. Вынимай деньги из банок своих деревянных, стеклянных. Если тебе не хватает рублей в магазин, продавай спокойно. Мы не будем держаться за национальную валюту, но я не думаю… Мы запланировали на будущий год то ли 10 300 на конец года у нас, 10 300 на конец года будет курс. Вот где-то, не больше. У нас для этого все есть.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Белорусские рубли на депозит размещают, потому что по долларам ставка – 5-6%, а белорусские – 45%...

Александр Лукашенко:

Это все время не будет. Я тут тоже честно людям скажу: 45% ставка – бешенная. Это ненормально. И мы видим, что у нас есть все возможности к снижению этой ставки, потому что мы не можем под эти проценты кредитовать, банк не могут, они-то могут кредитовать, но реальный сектор не может взять. Да вы все руководители, вы же платежки эти подписываете и пользуетесь этими кредитами постоянно. Даже перехватить на месяц-два – это огромные суммы надо платить. Кому нужны такие деньги? Что происходит: мы у вас, у людей, покупаем под 45% ваши деньги, а потом, выдавая кредит, допустим, Зиссеру (Юрий Зиссер – основатель и совладелец Интернет-ресурса TUT.BY – прим. ред.), вот, он пришел, ему надо развитие (развивать TUT.BY и так далее), он взял кредит, он не возьмет по 45-50%, потому что банк еще что-то там накрутит. Он не возьмет это. Он приходит в Правительство: «Слушайте, я, вот, создал хорошую программу «Рабочие места». Это умная программа для наших людей и так далее. Хочу продвинуть. Вот, 10 млн в эквиваленте белорусских хочу взять, но я не могу – 50%». Мы видим, что действительно рабочие места хорошие, наша программа, белорусская. Приходит Правительство к Президенту: «Разрешите полставки ему из бюджета компенсировать». То есть, мы у вас покупаем под 50%, а, когда выдаем кредит под 25%, допустим, ему, мы из бюджета платим эти деньги. А бюджет – это что? Это население. Это ненормальное явление. Но выхода не было, коль был ажиотажный спрос. И у нас были не такие большие золотовалютные резервы, мы вынуждены на это идти, на этот непопулярный шаг. Но постепенно, тоже не обвально, потому что это тоже негатив, мы придем к нормальному явлению.

Но главное – это экономика. Даже если в этом году нам удастся, а это уже действительно просчитано, эти 3-3,5% ВВП, мы нормально себя будем чувствовать.

Стратегия обновления сейчас как никогда востребована. Это позволит конкурировать с мировыми производителями. Модернизация промышленности, деревообработки, сельского хозяйства. Это, по сути, желание «выжать» максимум из того, что есть в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Никто не хочет ведь ходить сегодня уже в лаптях, грубо говоря. Все хотят в красивых или, хотя бы, в нормальных ботинках. Лапти никто не носит. Человек сам себя поднимает выше и выше. А почему я не должен радеть за государство и за экономику как фундамент это модернизации и не модернизироваться и не поднимать выше и выше. Это совершенствование производства, как в советские времена говорили. Так что, совершенствовать производство не надо? Надо.

Много внимания уделяют созданию новых производств и модернизации промышленности. На слуху последний проект в машиностроении. Выпуск народного авто совместно с китайскими партнерами.

Александр Лукашенко:

Это было моей мечтой давно, президентской. Я давно мучался этим. Ну, не может: производим автобусы, автомобили большегрузные, в мире вообще «БелАЗы» 3-4 компании производят. Мы не может произвести для народа нормальный автомобиль. Ни одна страна (ни немцы, ни японцы) просто так к вам не придут, технологии не передадут и не построят у вас автомобильный завод. Но, видя то, что в Китай пришли все компании мировые. То, что Китай сегодня «Джили» производит – это же на основе то ли японского, то ли американского какого-то автомобиля. Это же не они изобрели. Вопрос другой. Всегда люди: «Китай – это качество». И качество у них уже нормальное. Если они в Европу пришли и Европа стонет от этого, второй вопрос – цена. Я бывшему президенту Китая говорю: «Помоги. Я уже 15 лет работаю (или 12 тогда было), мечтаю об этом заводе». Он говорит: «Может, и не надо тебе этот завод. Хватает автомобилей». Я говорю: «Я хочу, чтобы у нас был. Небольшой завод. Я хочу, чтобы был недорогой автомобиль. Даже если он будет не такой качественный, как нам хочется, но его можно за нынешних 9 или 10 тысяч долларов купить и будет производство здесь, сервис будет, мы заменим какую-то некачественную деталь, если Давыдько (Геннадий Давыдько – председатель Белтелерадиокомпании – прим. ред.). И «Мерседесы» ломаются. Я это точно знаю. И другие машины. Всякое может быть. Я его начал убеждать. Прошло много времени. С китайцами не так быстро договориться, может, и просто, но не так быстро. Кто сталкивался, это знает. И вот Си Цзиньпин принял решение: быть здесь заводу.

Беседа была откровенная, без запретов. Президент отвечал обстоятельно, с чувством и с толком. В том числе и на резонансные вопросы. Например, введение транспортного налога.

Александр Лукашенко:

Мы ввели этот налог. Меня информируют: «Такой автомобиль. В год – 350 тысяч рублей. А вот этот автомобиль, допустим, Давыдько, – 580 тысяч рублей». Я думаю: «Ладно, 60 долларов и где-то 40 долларов. Стоит ли народу так напрягаться при том, что это же не самая бедная часть». Если нашел деньги купить автомобиль за 10 тысяч долларов, за 5 тысяч, на дороги дай 40 долларов. Вот если эти деньги уйдут не на дорогу, как было это заявлено, вот тогда вы снимите шкуру и с Правительства, и с Президента, что не проконтролировал.

Я Правительству сказал: «Если вы в бюджет соберете эти деньги (а это где-то всего лишь, наверное, 1 трлн 600 млрд рублей, это небольшие деньги), если только эти деньги уйдут не на дороги и мне люди потом упрекнут, что мы дыры закрывали, как некоторые пописывают в газетах и на Интернет-ресурсах, пеняйте сами на себя». Отвели отдельный счет, все деньги туда, и все деньги на дороги.

Не меньше вопросов у людей и к ЖКХ. Коммуналку платит каждый. Эксперты прогнозируют рост тарифов. Александр Лукашенко требует от Минжилкомхоза прозрачности в расчетах.

Александр Лукашенко:

У нас сегодня семья из трех человек – двое работают, двухкомнатная квартира – от доходов семьи платит.... сколько бы вы думали? 3%. Три! Россия – 12%. И то никто не посчитал. Возьмите данные Европы. В три раза, как минимум, выше. Мы покрываем услуги ЖКХ вот при всем повышении на 23%, 77% эти услуги ЖКХ покрываются за счет государственного бюджета. Назовите еще такую страну, где это есть. И имейте в виду, что у нас же вот эти тарифы, по которым мы считаем услуги, регулируются государством. Мы их держим ниже нижнего предела. А если бы по рыночному пути отпустили, как это даже в России, я не говорю про Украину! Сколько должны, столько и платите! Это были бы совершенно иные цифры! Это было бы не 23% покрывали мы, граждане, а вообще, наверное..... потому что сразу же услуги подскочили. И за мусор бы подняли, и за электроэнергию, и за то, и за это, и за все бы подняли цены. А мы их сдерживаем. Я сдерживаю. Правительство каждый день, ко мне Мясникович ходит, говорит: «Александр Григорьевич, надо это, надо то». Я говорю: «Нет, постепенно. Зарплата – впереди, доходы населения, а потом это».

Затронули в разговоре и тему международных отношений. Беларусь сотрудничает и с Востоком, и с Западом. Россия и ЕС – основные торговые партнеры. Но все ли гладко в большой политике?

Александр Лукашенко:

Наша независимость – это святое, но она еще должна быть понятна нашим соседям. Она не должна быть агрессивной. Мы ведь не та страна, не та мощь у нас, чтобы агрессивно относиться не то к Западу, не то к Востоку. И когда западники ко мне приезжают и начинают в таком смысле рассуждать, я от них требую: «С вами будут говорить, но только искренне и откровенно. Критикуйте, говорите, мы же без журналистов сидим (нас три человека), и даже Мартынов иногда переводил, когда был министром. А сейчас – Макей. И мы даже переводчиков не приглашали. Говорите, я буду слушать». И они, когда начинают, я говорю: «Нет, стоп. Вот с вами дружить против России я никогда не буду. И с Россией, строя отношения, я никогда не буду выстраивать во вред себе с Западом. Это неправильная позиция? Но нас то туда, то туда пытаются как-то схватить – туда потянуть, схватить – туда потянуть. Это не для нас. Мы проблем вам не создаем, России – тем более не создаем никаких проблем».

Мы очень дружны с Путиным, несмотря на то, что порой между нами «искрит». В очень добрых отношениях с ним. И я ему прямо могу сказать, он может мне так сказать, что никому не скажет.

Впрочем, в последнее время Беларусь активно ищет партнеров и в других странах: Латинская Америка, Африка, Азия.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Александр Григорьевич, давайте уже дополним картину мира. Кроме России, США и Европы есть уже в мире, как минимум…

Александр Лукашенко:

Ты уже их все проехал! (улыбается)

Юрий Козиятко:

…170.

Не все. (улыбается) Только те страны, куда Вы направляете в поисках новых рынков. Наверное, это Ваша задача: нужно показать, что за страны и что Беларусь там ищет.

Александр Лукашенко:

Очень правильно. Пора и Киселя (Григорий Кисель – Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» – прим. ред.) туда отправить. Ну, в другую страну.

Юрий Козиятко:

Возьмем с собой. Вот, сейчас Новая Зеландия…

Александр Лукашенко:

Нет. С собой зачем? Ты – в Зеландию, а он – в Австралию. (улыбается)

Юрий Козиятко:

Хорошо. (улыбается)

Есть такие страны нормальные, как, например, Япония. Я бы сказал, там гораздо жизнь получше, чем в европейских странах. Пускают, показывают.

Так вот, если брать эти страны…

Александр Лукашенко:

Юра, а знаешь что? Я был на Олимпиаде, извиняюсь, перебью. Почему в Японии все хорошо, передовые они и люди хорошо живут? Мы задали этот вопрос какому-то среднему человеку в гостинице, когда в Нагано была Олимпиада, я туда ездил. Знаешь, что он сказал? Он говорит: «У вас, ну, в России и у нас, говорит, это потому, что у нас один человек говорит, типа командует, а 99 исполняют. А у вас 99 говорят, а один делает». Мы его просили перевести дословно. В моем присутствии. Он еще сказал: «Вы не обижайтесь». Они такие: не обижайтесь и прочее, но коль попросили, он откровенно сказал. Вот такая точка зрения у них бытует по поводу всего постсоветского пространства. То есть много людей болтает, один делает. (улыбается)

Я извиняюсь.

Юрий Козиятко:

Александр Григорьевич, в этих странах действительно, есть чему поучиться. И японский опыт, наверное, был бы полезен. И, не знаю, опыт Сингапура. Вот, Вы там тоже были недавно. Маленькой страны, где полвека назад ничего не было, даже песок покупали и воду питьевую, а сегодня практически все деньги сосредоточились.

Так вот скажите: мы на самом деле ориентируемся на эти страны, на поиск новых рынков только лишь для того, чтобы продать там продукцию? (Ведь это тоже не очень просто. Скажем, Африку, да простят великие китайские товарищи, Китай держит под контролем, им ближе через Индийский океан, чем нам, как Васко да Гама, плыть в Индию). Или нам интересен их опыт, или это какой-то запасной парашют? Вот, Вы сказали, что в России не очень хорошо воспринимают, когда газ отключали и когда были проблемы с нефтью, - Венесуэла нам помогла, тоже поставляла нефть. Так, вот, какая из этих задач все-таки подталкивает нас к тому, чтобы идти в эти далекие все-таки для нас страны.

Александр Лукашенко:

Все задачи, которые ты назвал в том числе. Все: и продукцию продать, прийти со своей продукцией, следом за поставками продукции, как в Венесуэле. Это, в общем-то, образец. Мы создаем свои предприятия там, потому что просто привести продукцию и продать – таких сегодня в мире много. И мы уже можем быть в какое-то время по цене и качеству неконкурентоспособны. Сейчас пока еще преимущество у нас маленькое есть, но, с учетом дороги, может быть, и нет. Поэтому сейчас главное: за товаром надо вести технологии. Вот это показательно с Китайской Народной Республикой. Они говорят: «Да мы «БелАЗы» у тебя купим, но, вот, мы не производим большегрузные автомобили. Но вот давай, мы землю даем, открывай тут сборку, а потом еще чего-то и так далее, чтобы рабочие места». Для китайцев это важно. Для нас это не важно сейчас – рабочие места. У нас дефицит. А в Китае излишки. Поэтому они под это подгоняют: вези технологии, создай предприятие и начинай выпускать там свою продукцию для внутренних нужд и для продажи на внешних рынках. Вот в Венесуэле мы и создали.

Но вопрос еще в том, что для этого надо деньги. Мы боремся за инвестиции здесь, а тут приходится эти инвестиции вывозить. Поэтому все очень важно продать и даже идея должна идти потом следом. Мы должны их убедить, что это нормально. Вот во Вьетнаме, в Африке, торгуя сегодня, обосновываясь, мы ищем людей, которые у нас здесь учились, которые закончили вузы, они уже многие министрами работают, особенно во Вьетнаме. Я приезжаю, попросил посла, чтобы он устроил встречу с теми, кто учились. Пошло столько народу, что не вместишь их в зале. Они с душой к нам: «Да вы нам говорите, мы готовы». Это очередной тигр – Вьетнам сегодня.

Юрий Козиятко:

Во Вьетнаме, кстати, денежная единица – тракторы «Беларус». (улыбается)

Александр Лукашенко:

Да, вот видишь. Поэтому для нас важно этот трактор туда поставить. Они же понимают это как российский, в некоторых странах. И мне немало труда было пояснить, что это белорусский трактор, это наше.

Поэтому, да, товар. Да, технологии туда. И через технологии мы показываем той же Венесуэле. Я же не потому, что Уго Чавес такой вот он, царство ему небесное, вот он такой был раскрепощенный, добрый, раскованный, на встречу пошел. Нет. Мы его убедили, что мы идем туда как никто другой. Мы не только продаем, не только создаем тракторы, автомобили, кирпич производим. Самое главное – мы обучаем их людей, как все это в дело пустить, как водить автомобили, ремонтировать, как строить, как обеспечить противовоздушную оборону... Мы создали там противовоздушную систему, наши специалисты. Мы его убедили, что мы хотим, чтобы наш друг, и как он называл нас братской страной, чтобы это действительно было видно на конкретных фактах и примерах. Вот так вот за поставками каких–то калийных удобрений, техники нашей, сахара, еще чего–то, кондитерских, молока (заказы туда очень большие) мы идем с технологиями, а через эти технологии идем в нефтедобычу, других природных ископаемых и ресурсов, куда не каждого пустят. То есть, это очень сложный процесс, очень сложный, но самое главное – очень длительный, это за один год не сделаешь.

Ну, вот, пример Венесуэлы послужил тому, что Эквадор это все заметил. Я туда слетал, потом президент Эквадора прилетел к нам. Интересная очень страна. Да, можно сказать, географически далекая, но мы не собираемся туда возить то, что невыгодно возить. Он попросил, по некоторым вопросам он (президент Эквадора - ред.) финансирует, выделит нам пустующие площади для создания там для них выгодных производств. И для нас это выгодно. И уже пригласил к нефтедобыче, откуда он всех вышвырнул. То есть так вот потихоньку, потихоньку, а для нас это - опорная база. Ну нам же много не надо. Мы же не Китай, не Россия, не Америка, что нам надо прийти фронтом и захватить этот Эквадор. В хорошем смысле слова, экономически. Нет. Нам надо, ну в такой степени, какие мы сами.

Философия вопроса большая. Но то, что, вот, вы сказали, Юра, о том, что надо показывать эти страны – это очень правильно. Очень. Потому что не везде хорошо скажут о Венесуэле. Да, преступник вынул пистолет и застрелил, прочее. Есть и это. Но не это главное. Надо показывать так, как оно есть по всем направлениям.

То же самое Китай: там все некачественное и так далее. Кто это говорит? И Запад, и в России. Почему? Потому что Китай – конкурент. Китай заполонил весь мир своими товарами. Конечно, информационно их будут давить. А нам надо объективно показать.

Беларусь стоит на пороге сразу нескольких политических кампаний. Приближаются президентские и парламентские выборы. Но еще раньше, в марте, белорусы определятся с депутатами местных советов.

Александр Лукашенко:

Я просто хочу попросить и пожелать, это для меня большое желание, чтобы люди пришли на эти выборы. Чтобы они не думали: «Ну, депутат, там, районного Совета». А их немного – 25 человек всего лишь, это не те цифры были, что раньше, и достаточно, они решают те вопросы, которые есть. Областного Совета – 40-50 человек. И достаточно, оказалось. Чтобы они не думали, что это депутаты, которые там ничего не делают, ничего не решают. Возьмите, например, Минск. Большой у Минска бюджет? Огромный. Триллионы рублей, миллиарды долларов. И это делит Совет. Это жизнь наших людей в Минске, это улицы, это метро, это троллейбусы, автобусы, местная торговля... Всем, что касается жизни людей, занимаются они. Да, в силу разных причин они не очень-то пропагандируются. Не очень видны, в силу своей деятельности. Но это не значит, что они менее важны для жизни обычного человека. Ближе даже. Это и ЖКХ, которое волнует, это и сельский Совет, где проблема, которую мы будем изучать в сельском хозяйстве.

Поэтому это важные выборы, это важные депутаты. А самое главное – ведь на этом мы учим людей. Вот это его ступенька. Это наш актив, государства. Это люди, которые проходят эту ступеньку, они себя засвечивают, они себя показывают, это будущие управленцы – на низком, среднем, на самом высоком уровне. Я тоже был депутатом районного Совета в свое время. Это большая школа. И я бы просто просил людей, чтобы они пришли на выборы, потому что для меня это очень важно. Я тогда везде могу сказать: «Ну вот, посмотрите, вот оно – сознание людей, вот они – наши настоящие белорусы». Это же нетрудно – прийти проголосовать. Уж за кого ты там проголосуешь – выбор будет чудовищный. Голосуй за кого хочешь. Хочешь, там, за оппозиционера проголосовать – проголосуй. Хочешь проголосовать за конструктивизм, за государство, как оно развивается, чтобы была какая-то, откровенно говоря, помощь и поддержка там, внизу, Президенту, той политике, которую он проводит – проголосуй за человека государственного. Это твое право. Но ты приди.

2014 год будет богат на спортивные события. Вот-вот начнется Олимпиада, а в марте Беларусь станет хозяйкой мирового хоккейного первенства. Всем известно, что белорусский президент неравнодушен к спорту.

Александр Лукашенко:

Я просто хочу сделать такой чемпионат, чтобы все ахнули. А Бережков (Владимир Бережков – главный редактор газеты «Прессбол» – прим. ред.)значет, что надо для того, чтобы ахнули. Это значит - не должно быть ни одного пустующего места на любом матче. Потому что я, вот, смотрел: в Швеции был чемпионат, в Чехии, в подгруппах, до полуфиналов, финалов, до плей-офф – пустые трибуны. Я подумал, зачем они везут туда этих спортсменов. Вы привезите к нам, в Россию, в Украину, к славянам. Там народ бурлит.

Я помню, в Японии побыл, в Нагано: Олимпиада идет. Если бы не было телевизора, в Нагано, в городе бы не знали, что идет Олимпиада. Там это такая бытовуха, там нет вот этой торжественности, нет праздника. В России Олимпиада: вся Россия огромная, полмира страна, вся гудит, все готовятся к этой Олимпиаде: от президента до обычного крестьянина. Все знают. Там этого нет. Деньги эти поделили какие-то там, что крутятся вокруг это Олимпиады, и все.

А мы сделаем настоящий праздник для наших людей.

Президент и руководители белорусских СМИ общались около 5 часов. Разговор получился искренним. Было задано три десятка вопросов. Самый краткий – о том, какой видит глава государства Беларусь через 30 лет.

Александр Лукашенко:

Беларусь будет государством – суверенным и независимым. Это единственная моя главная задача, которую я должен исполнить. Я, видимо, до 30-го года не доживу как Президент. Кто–то будет после меня. Но я уверен, вы его заставите точно так думать и к этому стремиться, чтобы Беларусь была государством и наш народ «нiколi не быў пад чужой плёткай». Все.