Александр Лукашенко дал интервью венесуэльскому телеканалу «Венесолана де телевисьон»

Новости Беларуси. Беларусь готова участвовать в реализации новых проектов в Венесуэле. Об этом 19 июня заявил президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Венесолана де телевисьон» накануне предстоящего визита в латиноамериканскую страну.

Глава белорусского государства напомнил, что за короткий промежуток времени с участием наших специалистов в Венесуэле были построены предприятия по сборке тракторов и грузовиков. Возведено немалое количество жилья, начато создание совместных торговых предприятий для реализации продукции всей Латинской Америке. Идет работа над проектом по возведению завода дорожно-строительной техники в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В интервью венесуэльскому телевидению Александр Лукашенко очертил маршрут своей большой поездки по Латинской Америке. Президент ответил на вопрос, какие государства первыми могут присоединиться к партнерству Беларуси и Венесуэлы, какую роль Боливарианская Республика сыграет в продвижении наших общих товаров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Огромный плацдарм, с которого мы можем работать на всю Латинскую Америку. По нашему с Чавесом замыслу я посещаю Кубу и веду диалог о сотрудничестве трёх государств — Беларуси, Венесуэлы и Кубы. У нас может быть много программ сотрудничества с Кубой. Затем я прилетаю в ваш прекрасный город Каракас, в Венесуэлу. Там мы обсуждаем ряд проблем двухстороннего и многостороннего сотрудничества. Затем я посещаю Эквадор. У нас очень большая там программа, и опять же речь будет идти о трехстороннем сотрудничестве: Эквадор – Венесуэла – Беларусь. А предложить Латинской Америке у нас есть что.

Мы готовы и дальше развивать у вас строительство предприятий по химии, нефтехимии, бытовой технике, телевизионные заводы. Те, которые у нас работают. Мы готовы их перенести, построить новые заводы у вас, в Венесуэле. Впереди у нас строительство в Венесуэле теплоэлектростанции, газопроводов, огромного количества жилья.

Скорее всего, если будет и дальше заинтересованность у венесуэльцев, мы будем развивать добычу природных полезных ископаемых, в том числе фосфоритов. В перспективе будем производить у вас азотные удобрения. Мы создадим там огромный центр по смешиваю этих удобрений (азотных, фосфорных и калийных), будем продавать на весь регион Латинской Америки. Потребность огромная.

Мы будем создавать — и уже начали это делать — совместные торговые предприятия, чтобы реализовывать во всей Америке товары, произведённые у вас совместно с венесуэльцами. Мы произвели в Каракасе и продали во всей Латинской Америке.

Венесуэла не только реально, но и потенциально супербогатая страна. Вы, допустим, по нефти уже признанно занимаете первое место по запасам. И если к вам те государства приходили, чтобы взять и взять побольше и подешевле природные ресурсы, то мы изначально договорились с президентом Чавесом о том, что, покупая у вас и добывая вместе с вами природные ископаемые по вашим законам, мы будем принимать активное участие в создании индустриальной основы вашего государства.

У нас взаимодополняемые экономики: у нас есть то, чего нет у вас, у вас есть то, чего нет у нас — и это объективно толкнуло нас к сотрудничеству. Мы пришли не для того, чтобы взять что-то у вас, нужное нам, купить. Мы пришли к вам с открытым сердцем, чтобы помочь вам построить новое индустриальное общество.

Если говорить о нашей меркантильности и интересе, я рассматривал Венесуэлу как огромный плацдарм для выхода на латиноамериканский рынок. И предлагал своему другу Чавесу, чтобы он рассматривал Беларусь, которая находится в центре Европы, как плацдарм для в хорошем смысле экономической экспансии в Европу. Мы на это были нацелены.

Беларусь, сотрудничая с Венесуэлой, опирается не только на свои возможности. Мы опираемся также на возможности таких крупных мировых игроков, как Россия, Китай, Иран, многие страны Азии и Африки. Поэтому так или иначе к нашему сотрудничеству привязаны и другие мощные государства, и эта опора дает нам уверенность в будущем.

Мы не дружим с Венесуэлой против кого-то. Мы не собираемся ни с кем конфликтовать, воевать, мы хотим обеспечить независимость и процветание своих государств и народов.

Программа «Досье» самого крупного в боливарианской республике телеканала «Венесолана де Телевисьон» популярна не только бросающейся в глаза внешностью своего продюсера и ведущего Вальтера Мартинеса. Журналист славится своими репортажами из горячих точек, а также интервью с главами государств: от лидера кубинской революции Фиделя Кастро до президента США Джеймса Картера.