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Студенты из Катара будут учиться в белорусской Академии искусств и Университете культуры

18 июня 2012 11:54
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Новости Беларуси, Минск. Дни культуры Катара открылись 18 июня в Минске. Прямо у Белгосфилармонии развернулась импровизированная Катарская культурная деревня. Познакомиться с катарской культурой под открытым небом еще успеют все желающие — «деревня» открыта до 20 июня.

А уже в ближайшем будущем не только ремесленники, но и катарские студенты приедут в Беларусь. Об этом сегодня договорились министры культуры двух стран во время подписания программы взаимного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Фотофакт # Беларусь-Катар

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