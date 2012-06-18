Студенты из Катара будут учиться в белорусской Академии искусств и Университете культуры

Новости Беларуси, Минск. Дни культуры Катара открылись 18 июня в Минске. Прямо у Белгосфилармонии развернулась импровизированная Катарская культурная деревня. Познакомиться с катарской культурой под открытым небом еще успеют все желающие — «деревня» открыта до 20 июня.

А уже в ближайшем будущем не только ремесленники, но и катарские студенты приедут в Беларусь. Об этом сегодня договорились министры культуры двух стран во время подписания программы взаимного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.