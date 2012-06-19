Парламентские выборы в Беларуси: выдвигать кандидатов в Палаты представителей можно будет с 15 июля по 13 августа 2012 года

Новости Беларуси. ЦИК Беларуси утвердил 19 июня календарный план парламентских выборов. В соответствии с ним, выдвигать кандидатов в депутаты Палаты представителей можно будет с 15 июля по 13 августа.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Выдвижение будут проводить политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей с 15 июля по 13 августа. Для сбора подписей кандидат должен сформировать инициативную группу. Месяц даётся кандидатам на агитационную кампанию.

В соответствии с законодательством, кандидатов в состав окружных комиссий предлагают политические партии и другие общественные объединения, трудовые коллективы, а также группы граждан путем подачи заявления. По Конституции, можно заявить о себе и самостоятельно, собрав тысячу подписей в поддержку. На предвыборную агитацию отводится месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Выборы объявлены на пять дней раньше крайнего срока, что позволяет всем организациям, которые будут выдвигать кандидатов, например, в составы окружных избирательных комиссий, подготовить и принять указанное решение, ведь на пять дней продлевается срок. Естественно, все гораздо раньше ознакомятся и с избирательными округами.

Кроме этого, выборы объявлены в понедельник, чтобы было удобно работать средствам массовой информации, чтобы была рабочая неделя у всех для того, чтобы все подготовились и нормально сработали, а не накануне выходных.

Поэтому, я думаю, что уже на первых этапах создана хорошая организационная уважительная обстановка. Я надеюсь, что все выборы у нас пройдут в ключе взаимного доверия и взаимного уважения.

Это первые парламентские выборы, которые пройдут по обновленному Избирательному Кодексу. Будут применены все нововведения, отточенные во время президентской компании. Так, кандидаты в депутаты впервые смогут сформировать личные избирательные фонды для дополнительных расходов во время агитации в размере до 100 миллионов рублей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

За эти средства можно купить и место, и радио-, телевизионное время, естественно, площади в средствах массовой информации, особенно местных.

Законом определен порядок. Там установлены ограничения, что и сам кандидат может перечислить не больше определенной суммы (он лишен возможности все 100 млн перечислить), и организации, его поддерживающие. Это делалось, конечно, с благими намерениями, чтобы выборы не стали уделом только богатых, чтобы кандидаты находились примерно на равных условиях.

Всего в Беларуси будет образовано 110 избирательных округов, 20 из них – в Минске. Отдать свой голос можно будет и в диппредставительствах нашей страны за рубежом.

Сенаторов избирают местные Советы депутатов от каждой области и Минска. Восемь сенаторов назначаются президентом. И хотя эти выборы косвенные, требование главы государства — в этот раз оживить их.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Как оживить? Потенциальные кандидаты должны больше встречаться с местными Советами. Каждый депутат местного уровня должен абсолютно осознанно высказаться за ту или иную кандидатуру.

На парламентских выборах-2008 на каждый участок в среднем приходилось по пять наблюдателей. Широкое участие, как национальных, так и международных наблюдателей, ожидается и в этот раз. Планируется пригласить и представителей ОБСЕ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У ОБСЕ по сегодняшний день нет единого документа, который регламентировал бы наблюдение за выборами во всех странах. Чтобы с одинаковыми критериями подходили к оценке выборов и в Украине, и в Беларуси, и в России, и во Франции, и в Испании, и в Италии.

СНГ планирует направить около 200 наблюдателей на парламентские выборы в Беларуси. Об этом 19 июня заявил исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев. После приглашения от нашей страны будет сформирована миссия наблюдателей. Сергей Лебедев также сообщил, что наблюдатели от СНГ будут работать и на выборах Верховной Рады, которые состоятся в Украине 28 октября.

Сергей Лебедев, исполнительный секретарь СНГ:

Исполком СНГ уже получил приглашение от Украины направить миссию наблюдателей от СНГ на выборы в Верховную Раду. Мы рассчитываем, что такое же приглашение мы получим и от руководства Беларуси. После получения приглашения мы сформируем миссию наблюдателей, чтобы объективно, беспристрастно, с соблюдением законодательства страны пребывания осуществить наблюдение за выборами.

Лукашенко о выборах в парламент: Выборы 23 сентября должны быть праздником для людей

На совещании у президента 18 июня названа дата парламентских выборов — 23 сентября. Тайным народным голосованием будет избрана Палата представителей Национального собрания. А Совет Республики будет сформирован до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирательные комиссии будут сформированы до 9 июля.

Александр Лукашенко:

Хочу сразу предупредить: ни под кого извне мы не должны подстраиваться и не будем это делать. Выборы проводятся для белорусского народа и исключительно в его интересах. Беларусь — суверенное государство и не примет никакого вмешательства. Мы как работали, так и будем работать в обычном режиме, без аврала и чрезвычайщины.

Поэтому настраиваться надо на решение важнейшей задачи — провести эти выборы в строгом соответствии с национальным законодательством, честно, открыто, обеспечив волеизъявление белорусского народа. Полагаю, что при подготовке к парламентским выборам нам нужны сплочённость, организованность и исключительная мобильность. Реализация организационных мероприятий должна проходить в спокойной, конструктивной обстановке при взаимопонимании со стороны всех участников избирательного процесса.

Мы научились проводить выборы, как праздник для белорусского народа. Давайте еще раз сделаем этот праздник. Этот день должен быть праздником для людей.

Надо тщательно подойти к вопросу избирательных комиссий. Принятие решений об их образовании следует осуществлять, как того требует закон, открыто, с участием политических партий и общественных организаций. Представителей партий, независимо от их политических взглядов, достойно зарекомендовавших себя при проведении прежних избирательных кампаний, надо включать в состав избиркомов. Те же, кто ранее способствовал дезорганизации выборов, не должны получить второго такого шанса. При регистрации кандидатов в депутаты не должно быть никаких надуманных ограничений. Всех, кто имеет право быть зарегистрированным, надо регистрировать. Каждому гражданину страны должны быть предоставлены всесторонние возможности для реализации права избирать и быть избранным. Местные органы власти должны предоставить гарантии ведения предвыборных общественных мероприятий на условиях не худших, чем это было при проведении выборов президента страны в 2010 году.

Незаконные действия, политические провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, должны немедленно пресекаться, а виновные — нести установленную ответственность. Уважение к закону обязательно для всех! Без этого не может быть никакого депутата парламента. Очевидно, что ведение предвыборной агитации не может осуществляться по правилам массовых уличных акций. Задача правоохранительных органов — не допустить перерастания предвыборных встреч в подобные мероприятия. Правопорядок должен быть обеспечен повсеместно!

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, акцентировала внимание на информированности избирателей и потенциальных кандидатов. К примеру, организовать места пикетов таким образом, чтобы не было разночтений — где можно, а где нельзя собирать подписи в поддержку кандидатов. И предостерегла власть на местах от любых проявлений, которые могут быть истолкованы, как давление на участников избирательного процесса. Предложила также извлечь и другие уроки из предыдущих избирательных кампаний. В прошлый раз, например, в 16 округах выборы были безальтернативными — на депутатский портфель претендовал только один человек.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Только два региона — Могилевская область и город Минск — являются у нас оплотами демократии: там не было ни одного безальтернативного округа. Я понимаю, что зачастую складываются объективные обстоятельства, когда кандидаты, участвующие в выборах, нарушили закон в ходе выдвижения и их невозможно зарегистрировать, когда не собрали необходимого количества подписей. Но я хочу обратить ваше внимание на недопустимость создания искусственных ограничений.