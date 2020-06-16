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Владимиру Зеленскому передали приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь и принять участие в III Форуме регионов

16 июня 2020 21:13
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Новости Беларуси. На предстоящий октябрь запланировано проведение третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Как известно, его примет Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимиру Зеленскому передали приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь и принять участие в III Форуме регионов-1

16 июня стало известно, что президенту Украины передано приглашение от Александра Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом для участия в масштабных мероприятиях форума.

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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