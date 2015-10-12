Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

Новости Беларуси. На президентских выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, за действующего главу государства проголосовало 83,49% избирателей. Это более 5 миллионов белорусов.

В адрес Александра Лукашенко уже поступают поздравительные телеграммы. Одним из первых ее направил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что «Убедительная победа Александра Лукашенко на выборах свидетельствует о высоком политическом авторитете и доверии со стороны населения, а также об активной поддержке проводимого курса на дальнейшее социально-экономическое развитие страны».

Владимир Путин подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы на благо братских народов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.