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Социсследование белорусской социально-спортивной партии: избиратели голосовали за стабильность

12 октября 2015 09:01
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Новости Беларуси. Белорусы голосовали за стабильность. Об этом говорят данные социологического исследования белорусской социально-спортивной партии.

Более 80% опрошенных отдали свой голос за устойчивое и поступательное развитие страны. А практически все участники воспринимают Беларусь как страну, выполняющую в том числе роль посредника в деле мира на земле. Также респонденты отметили и хорошую организацию выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Александрович, председатель Белорусской социально-спортивной партии:
Граждане, и это хорошо очень видно, четко видно по нашему народу, памяркоўныя, спакойныя, и они понимают главное, что есть стабильность. И эту стабильность надо сегодня беречь. Работники избирательных комиссий были вежливыми, правильными, культурными. Проходило все достаточно миролюбиво и очень демократично. Я считаю, что выборы состоялись как никогда очень хорошо.

# Владимир Александрович # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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