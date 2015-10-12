Татьяна Москалькова, наблюдатель от СНГ: Альтернативная основа показывает, что градус демократии в Беларуси растет

В мобильной студии СТВ представитель от миссии наблюдателей СНГ Татьяна Москалькова.

Татьяна, вы частый гость у нас в стране. Я знаю, что вы были наблюдателем на выборах в Парламент Республики Беларусь. Вот от этой кампании у вас какие ощущения? Есть какие-то яркие впечатления, эмоции?

Татьяна Москалькова, наблюдатель от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

Я бы сказала, что я переполнена эмоциями. Это будет правдой. Первое, что хотелось бы отметить, это высокая политическая зрелость людей. Люди знали, за кого они голосуют, люди понимали. Именно это обеспечивало их активность. Второе – это, наверное, очень уважительное отношение к избирателям. Любой информационный материал был оформлен в абсолютно доступном и понятном виде: хорошим шрифтом, с хорошими понятными пояснениями. Даже с каждым стендом была расположена лупа для слабовидящих. Я бы хотела отдельно отметить и работу белорусской милиции. Их не было видно, но на каждом участке был обеспечен полный порядок. Это очень важно, чтобы во время выборов не было провокаций и истерии. Еще я бы отметила уважительное отношение кандидатов друг к другу. В этот раз, в отличие, может быть, от многих других кампаний, в других государствах, когда используются черные технологии, когда вбрасывается информация, не соответствующая действительности, кандидаты относились друг к другу очень уважительно. И, может быть, это обеспечило определенный процент. Для новичков в политике высокий процент, потому что они заслужили уважение своего избирателя. Альтернативная основа показывает, что градус демократии в Беларуси растет, люди обеспокоены будущем страны, поэтому они делали выбор осознанно.