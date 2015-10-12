Сергей Лебедев: Наблюдатели говорили, что с избирательного кодекса Беларуси можно брать пример другим государствам

Новости Беларуси. Мы вновь возвращаемся во Дворец Республики, где продолжает работу информационный центр ЦИК. Сегодня здесь не менее оживленно. Одна за другой проходят пресс-конференции, мнениями с журналистами делятся многочисленные эксперты, наблюдатели.

Положительную оценку дала миссия наблюдателей от Китая, а также наблюдатели от СНГ. Представители последней посетили более трех тысяч участков по всей стране. Была отмечена и высокая активность белорусов, а также высокий уровень подготовки членов избиркомов на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

Выборы, на наш взгляд, прошли более спокойно, более организованно, чем пять лет назад. Этому, на наш взгляд, способствовало то, что и внесены изменения в законодательство Республики Беларусь, которые улучшили и организацию выборов, и приблизили еще более законодательство Республики Беларусь, естественно, при сохранении национальных особенностей, к так называемым общепризнанным демократическим нормам, к чему нас постоянно призывают. Хотя вы, наверное, тоже обратили внимание, что некоторые наблюдатели говорили о том, что с избирательного кодекса Беларуси можно брать пример и многим другим государствам по тем положениям, которые содержатся в этом кодексе.