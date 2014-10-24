Владимир Макей встретился с главами представительств ООН в Беларуси по случаю Дня Организации

Новости Беларуси. По случаю Дня Организации Объединенных Наций министр иностранных дел Владимир Макей встретился с главами представительств ООН в Беларуси.

Наша страна – одна из учредителей этой Организации и ее история неразрывно связана с инициативами Беларуси. Во многом благодаря нашим дипломатам Восточная и Центральная Европа стала зоной, свободной от ядерного оружия.

Сейчас актуальными темами на площадке ООН для Беларуси стали борьба с торговлей людьми, энергетика. Немаловажным шагом стало продвижение на международной арене чернобыльской тематики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.