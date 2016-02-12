В Мюнхене главы государств обсуждают проблему беженцев в Европе и гражданскую войну в Сирии

Новости Германии. Международная конференция по безопасности проходит в немецком Мюнхене. На форуме собрались главы государств и правительств около 30 стран. Центральные темы встречи – проблема беженцев в Европе и гражданская война в Сирии.

Белорусская делегация представлена Министерством иностранных дел во главе с руководителем ведомства. Владимир Макей проведет ряд переговоров с европейскими партнерами о политическом и торгово-экономическом сотрудничестве.

Символично, что мюнхенская конференция стартовала в годовщину подписания Минских соглашений. О переговорах нормандской четверки в Минске и миротворческой роли Беларуси много говорилось и в кулуарах форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борут Пахор, президент Республики Словения:

Мы надеемся, что переговоры приведут к стабилизации и Минские соглашения вступят в силу.

Срджан Керим, экс-министр иностранных дел Республики Македония, председатель Генеральной Ассамблеи ООН (2007-2008):

Меня лично очень радует, что Беларусь участвует в такой важной конференции, потому что, например, мир в Украине касается всего региона. И мир, и стабильность там очень важна. Сейчас в Европе много угроз и конфликтов. Беларусь – мост между Западом и Востоком, поэтому очень ценно, что как государство в центре Европе Беларусь сделала очень важные шаги, вносит свой вклад в достижение мира в Украине.