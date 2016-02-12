Новости Беларуси. В Беларуси будет создана экспертная группа по изучению рекомендаций ОБСЕ. Такую задачу глава государства поставил 12 февраля на встрече с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидией Ермошиной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы с вами, Лидия Михайловна, как-то договаривались о том, что есть необходимость обсудить вкратце, во-первых, итоги президенстких выборов глазами БДИПЧ ОБСЕ. Они итоговый доклад представили, да? И, по-моему, был руководитель.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Да, был 28 января. Я могу сказать, что доклад представлен как никогда поздно. То есть спустя 3,5 месяца. 27 января.

Александр Лукашенко:

Долго готовили. Правда, он в основном, как я заметил, ничем не отличается от предварительного. Но есть какие-то предложения, требования к нам. Я хотел бы, чтобы вы вкратце сказали об этом.

Второй вопрос – парламентские выборы. Какие проблемы, как будем подходить, что будем делать в этой связи. Чтобы мы могли заранее подготовиться.

Лидия Ермошина:

При встрече 28 января с директором БДИПЧ ОБСЕ господином Линком, и до этого мы встречались с руководителем миссии краткосрочных наблюдателей господином Харстетом, они высказали пожелание, чтобы Республика Беларусь, официальная власть, максимально серьезно отнеслась к их рекомендациям. И мы всегда относимся достаточно серьезно, уже работаем с их рекомендациями для того, чтобы максимально учесть их при подготовке парламентских выборов.

По итогам встречи принято решение, что межведомственная экспертная группа под руководством Центризбиркома будет создана уже 12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина:

Хочу напомнить, что 27 января этого года ОБСЕ представила итоговый доклад по выборам Президента Республики Беларусь, которые прошли 11 октября 2015 года, где был дан ряд рекомендаций по совершенствованию избирательного процесса в нашей стране. Пожелание наших международных партнеров было в том числе, чтобы Беларусь максимально серьезно отнеслась к рекомендациям, которые они дали. Поэтому сегодняшний визит – это демонстрация прежде всего нашей серьезности, нашей внимательности. Хотела бы обратить ваше внимание, что Центральная комиссия уже давно проводит работу по изучению данных рекомендаций и по применению их на практике в ходе предстоящих парламентских выборов. Тем не менее мы считаем, что здесь необходим комплексный подход для того, чтобы в этой процедуре участвовала не только Центральная комиссия, но наши наиболее авторитетные государственные органы на уровне экспертов, которые бы тоже высказали свою позицию по данным ОБСЕ предположениям и также пути реализации данных предложений. Поэтому президентом поручено Центральной комиссии в кратчайшие сроки (думаю, мы сделаем это сегодня) создать межведомственную экспертную группу по изучению рекомендаций ОБСЕ и по выработке предложений по применению данных рекомендаций. Данная экспертная группа будет работать под руководством Центральной комиссии и спустя месяц с начала работы должна будет представить в адрес Центральной комиссии рекомендации либо предложения, мы их назовем так, по той позиции, которую высказала ОБСЕ. С учетом данных предложений Центральная комиссия их обобщит и выйдет на главу государства накануне парламентских выборов с теми или иными предложениями по совершенствованию избирательного процесса. Тем не менее сразу же могу сказать, что, конечно, речь не может идти в ближайшее время об изменении избирательного закона. Данные предложения будут реализовываться путем совершенствования правоприменительной практики, которая определяется методическими разъяснениями Центральной комиссии. Я хочу пригласить средства массовой информации на первое заседание межведомственной группы экспертов, которое мы планируем провести в ближайшие вторник, то есть 16 февраля.