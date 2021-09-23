Владимир Макей провёл встречи с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии

Новости Беларуси. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН продолжается в Нью-Йорке. Для участников саммита это еще и площадка для переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, министр иностранных дел Беларуси 22 сентября провел ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств государств ООН. Они подтвердили свои намерения развивать торгово-экономические отношения и готовы взаимодействовать на международных треках.

Владимир Макей участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН. С кем встретится политик? Читайте здесь.

День для белорусской делегации выдался эффективным. Владимир Макей с коллегой из Ирана обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества на двустороннем треке в развитие договоренностей, достигнутых ранее на встрече президентов Беларуси и Ирана в Душанбе.