Владимир Макей провёл встречи с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии

Новости Беларуси. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН продолжается в Нью-Йорке. Для участников саммита это еще и площадка для переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН продолжается в Нью-Йорке. Для участников саммита это еще и площадка для переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, министр иностранных дел Беларуси 22 сентября провел ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств государств ООН. Они подтвердили свои намерения развивать торгово-экономические отношения и готовы взаимодействовать на международных треках.
Владимир Макей участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН. С кем встретится политик? Читайте здесь.
День для белорусской делегации выдался эффективным. Владимир Макей с коллегой из Ирана обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества на двустороннем треке в развитие договоренностей, достигнутых ранее на встрече президентов Беларуси и Ирана в Душанбе.
В повестке была активность торгово-экономических отношений. Отмечено совпадение позиций по ряду актуальных международных тем, в первую очередь в отношении проблематики незаконных санкций как метода политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
На встрече с министром иностранных дел Никарагуа обсуждены вопросы политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Отмечен высокий уровень взаимной поддержки на международной арене.
Министр иностранных дел Турции поблагодарил белорусов за оказанную помощь в ликвидации лесных пожаров на южном побережье. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику противодействия нелегальной миграции.
Владимир Макей поблагодарил коллегу за принципиальную позицию и дружеское содействие турецкой стороны на фоне антибелорусской риторики и действий со стороны ряда государств. Турция подтвердила высокую заинтересованность в развитии всесторонних отношений с Беларусью.
На встрече с сербским коллегой Владимир Макей обсудил состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействия на многосторонних площадках.
В завершение дня состоялась содержательная встреча с министром иностранных дел Финляндии.