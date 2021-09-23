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Владимир Макей провёл встречи с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии

23 сентября 2021 09:35
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Новости Беларуси. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН продолжается в Нью-Йорке. Для участников саммита это еще и площадка для переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей провёл встречи с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии-1

Так, министр иностранных дел Беларуси 22 сентября провел ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств государств ООН. Они подтвердили свои намерения развивать торгово-экономические отношения и готовы взаимодействовать на международных треках.

Владимир Макей участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН. С кем встретится политик? Читайте здесь.

День для белорусской делегации выдался эффективным. Владимир Макей с коллегой из Ирана обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества на двустороннем треке в развитие договоренностей, достигнутых ранее на встрече президентов Беларуси и Ирана в Душанбе.

Владимир Макей провёл встречи с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии-4

В повестке была активность торгово-экономических отношений. Отмечено совпадение позиций по ряду актуальных международных тем, в первую очередь в отношении проблематики незаконных санкций как метода политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

На встрече с министром иностранных дел Никарагуа обсуждены вопросы политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Отмечен высокий уровень взаимной поддержки на международной арене.

Владимир Макей провёл встречи с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии-7

Министр иностранных дел Турции поблагодарил белорусов за оказанную помощь в ликвидации лесных пожаров на южном побережье. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику противодействия нелегальной миграции.

Владимир Макей провёл встречи с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии-10

Владимир Макей поблагодарил коллегу за принципиальную позицию и дружеское содействие турецкой стороны на фоне антибелорусской риторики и действий со стороны ряда государств. Турция подтвердила высокую заинтересованность в развитии всесторонних отношений с Беларусью.

Владимир Макей провёл встречи с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии-13

На встрече с сербским коллегой Владимир Макей обсудил состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействия на многосторонних площадках.

Владимир Макей провёл встречи с министрами иностранных дел Ирана, Никарагуа, Турции, Сербии и Финляндии-16

В завершение дня состоялась содержательная встреча с министром иностранных дел Финляндии.

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