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Новый посол в Бразилии: мы должны подумать о тех возможностях, которые Беларусь может предложить на этом рынке

20 сентября 2021 17:49
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Новости Беларуси. Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Особое внимание Президент уделил подбору кандидатур, которые будут представлять интересы нашей страны за рубежом.

Новый посол в Бразилии: мы должны подумать о тех возможностях, которые Беларусь может предложить на этом рынке-1

Сергей Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии:
Бразилия – локомотив Латинской Америки. Эта страна входит в двадцатку крупнейших партнеров Беларуси по товарообороту. Мы должны посмотреть те ниши, которые есть. Мы должны подумать о тех возможностях, которые Беларусь может предложить на этом крупном и емком рынке. «Гомсельмаш» прекрасно начинает осваивать данные рынки, поставляя соответствующее навесное оборудование для обмолота кукурузы. Это очень хороший показатель, это шаги, которые были продуманы заранее, мы надеемся, что в такой же традиции мы продолжим эту работу.

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# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Сергей Лукашевич # Ксения Худолей # Фотофакт

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