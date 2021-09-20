Новый посол в Бразилии: мы должны подумать о тех возможностях, которые Беларусь может предложить на этом рынке

Сергей Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии:

Бразилия – локомотив Латинской Америки. Эта страна входит в двадцатку крупнейших партнеров Беларуси по товарообороту. Мы должны посмотреть те ниши, которые есть. Мы должны подумать о тех возможностях, которые Беларусь может предложить на этом крупном и емком рынке. «Гомсельмаш» прекрасно начинает осваивать данные рынки, поставляя соответствующее навесное оборудование для обмолота кукурузы. Это очень хороший показатель, это шаги, которые были продуманы заранее, мы надеемся, что в такой же традиции мы продолжим эту работу.

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