Новый посол в Бразилии: мы должны подумать о тех возможностях, которые Беларусь может предложить на этом рынке

Новости Беларуси. Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание Президент уделил подбору кандидатур, которые будут представлять интересы нашей страны за рубежом.
Сергей Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии:
Бразилия – локомотив Латинской Америки. Эта страна входит в двадцатку крупнейших партнеров Беларуси по товарообороту. Мы должны посмотреть те ниши, которые есть. Мы должны подумать о тех возможностях, которые Беларусь может предложить на этом крупном и емком рынке. «Гомсельмаш» прекрасно начинает осваивать данные рынки, поставляя соответствующее навесное оборудование для обмолота кукурузы. Это очень хороший показатель, это шаги, которые были продуманы заранее, мы надеемся, что в такой же традиции мы продолжим эту работу.
Читайте также:
«Будем прибавлять». Новый посол Беларуси в Таджикистане рассказал о перспективах сотрудничества
Андрей Чернецкий: Республика Корея нам очень важна в плане получения кусочка технологического уклада
«Я ручаюсь, товарищ Президент». Макей рассказал о новых главах дипмиссий