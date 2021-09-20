Андрей Чернецкий: Республика Корея нам очень важна в плане получения кусочка технологического уклада

Андрей Чернецкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея:

Восточная специфика, наверное, характерна для всего региона Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и для Республики Корея также. Я полагаю, что тот опыт, который уже имею, мне позволит в определенном смысле позитивно рассчитывать на успех при работе в этой стране. Я думаю, Республика Корея здесь нам очень важна в плане получения именно кусочка того технологического уклада, который они смогли создать у себя, и который мы попытаемся создать у нас и уже создаем.

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