Андрей Чернецкий: Республика Корея нам очень важна в плане получения кусочка технологического уклада

Новости Беларуси. Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание Президент уделил подбору кандидатур, которые будут представлять интересы нашей страны за рубежом.
Андрей Чернецкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея:
Восточная специфика, наверное, характерна для всего региона Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и для Республики Корея также. Я полагаю, что тот опыт, который уже имею, мне позволит в определенном смысле позитивно рассчитывать на успех при работе в этой стране. Я думаю, Республика Корея здесь нам очень важна в плане получения именно кусочка того технологического уклада, который они смогли создать у себя, и который мы попытаемся создать у нас и уже создаем.
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