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«Опускаются до абсурдных обвинений». Белорусский дипломат в ОБСЕ ответил на обвинения Литвы в провокациях на границе

01 сентября 2021 22:57
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Новости Беларуси. Действия литовской стороны противоречат нормам международного права и идут вразрез с демократическими принципами, которые лежат в основе европейской политики. Об этом 1 сентября заявил белорусский дипломат в ОБСЕ Андрей Лозовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой была реакция белорусской стороны на упоминание Литвой нашей страны в контексте транснациональных угроз.

«Опускаются до абсурдных обвинений». Белорусский дипломат в ОБСЕ ответил на обвинения Литвы в провокациях на границе-1

Андрей Лозовик, заместитель постоянного представителя Беларуси в ОБСЕ:
Наши литовские коллеги вместо совместного поиска решения миграционных проблем опускаются до абсурдных обвинений в намеренном пропуске ищущих убежище людей на территорию Литвы, пытаясь тем самым переложить ответственность за свои просчеты в охране границы на белорусскую сторону. Более того, игнорируя принципы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в охране границы, литовская сторона прибегла к самым радикальным методам решения миграционной проблемы.

# Беженцы # Андрей Лозовик # Фотофакт

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