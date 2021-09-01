«Опускаются до абсурдных обвинений». Белорусский дипломат в ОБСЕ ответил на обвинения Литвы в провокациях на границе

Новости Беларуси. Действия литовской стороны противоречат нормам международного права и идут вразрез с демократическими принципами, которые лежат в основе европейской политики. Об этом 1 сентября заявил белорусский дипломат в ОБСЕ Андрей Лозовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой была реакция белорусской стороны на упоминание Литвой нашей страны в контексте транснациональных угроз.
Андрей Лозовик, заместитель постоянного представителя Беларуси в ОБСЕ:
Наши литовские коллеги вместо совместного поиска решения миграционных проблем опускаются до абсурдных обвинений в намеренном пропуске ищущих убежище людей на территорию Литвы, пытаясь тем самым переложить ответственность за свои просчеты в охране границы на белорусскую сторону. Более того, игнорируя принципы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в охране границы, литовская сторона прибегла к самым радикальным методам решения миграционной проблемы.