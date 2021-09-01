«Опускаются до абсурдных обвинений». Белорусский дипломат в ОБСЕ ответил на обвинения Литвы в провокациях на границе

Новости Беларуси. Действия литовской стороны противоречат нормам международного права и идут вразрез с демократическими принципами, которые лежат в основе европейской политики. Об этом 1 сентября заявил белорусский дипломат в ОБСЕ Андрей Лозовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой была реакция белорусской стороны на упоминание Литвой нашей страны в контексте транснациональных угроз.