Владимир Макей об отношениях с ЕС: «Вопросы будут решаться путём диалога»

Новости Беларуси. Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС будут подписаны уже в 2018 году. Это стало известно по результатам десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран – участниц «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, эта инициатива ЕС касается помимо нашей страны, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. В Минске главы МИД подчёркивали не раз, что «Восточное партнерство» должно быть полезным, прежде всего с точки зрения смягчения региональной напряженности.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Остаются определенные проблемные вопросы в наших отношениях. Это не секрет. Они касаются и гуманитарной сферы. Есть несколько вопросов, которые связаны с нашим торгово-экономическим сотрудничеством, с наличием определенных барьеров, но мы находимся в диалоге с Европейским союзом. Мы договорились, что эти вопросы будут решаться путем диалога.

Йоханнес Хан, европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС:

Добрая воля сторон может ускорить упрощение визового режима с ЕС. Полагаю, тогда мы можем не только пройти последний километр, но пробежать его. Можно было бы ускорить этот окончательный процесс принятия решений.

На встрече также стало известно, что на следующей неделе в Минск приедут президенты Германии и Австрии. Они примут участие в церемонии открытия мемориала в комплексе «Тростенец».