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Соглашение по гармонизации цен на роуминг подпишут к 2020 году: министерские диалоги стран «Восточного партнёрства» проходят в Минске

21 июня 2018 11:13
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Новости Беларуси. Основной площадкой, которая 21 июня принимает неформальный министерский диалог стран «Восточного партнерства», стал «Президент-Отель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение по гармонизации цен на роуминг подпишут к 2020 году: министерские диалоги стран «Восточного партнёрства» проходят в Минске-1

Здесь уже с самого утра работают эксперты. Одна из главных тем нынешней встречи – реализация белорусской идеи, которую мы высказали в рамках «Восточного партнерства». Её суть в том, чтобы сблизить цифровые рынки стран организации. Как сообщил министр связи и информатизации Беларуси, наша страна уже в июле представит Еврокомиссии свои предложения. А также к концу 2020 года стороны подпишут соглашение по гармонизации тарифов на роуминг.

Соглашение по гармонизации цен на роуминг подпишут к 2020 году: министерские диалоги стран «Восточного партнёрства» проходят в Минске-4

Сергей Попков, министр связи и информатизации Беларуси:
Мы сегодня приняли решение, что до конца 2018 года будет выработана дорожная карта стран «Восточного партнерства». К концу 2020 года будет подписано соглашение о гармонизации цен на роуминговые услуги в наших странах. Говорили о том, что в течение этих лет, будем решать ряд двусторонних задач. И первостепенная задача, учитывая тот объем трафика, которые есть между странами, нужно решать вопрос с нашими украинскими друзьями. У нас порядка 70% из всего трафика «Восточного партнерства» – это Украина.

Соглашение по гармонизации цен на роуминг подпишут к 2020 году: министерские диалоги стран «Восточного партнёрства» проходят в Минске-7

Неформальные министерские диалоги проводятся с 2012 года. Они проводятся на уровне глав внешнеполитических ведомств и отраслевых структур. Так как каждая встреча обычно посвящена отдельной теме.

Основная цель диалогов – неформальный обмен мнениями по актуальным вопросам развития «Восточного партнерства» и международной повестки дня. В прошлый раз Минск был местом проведения министерских диалогов три года назад.

# Государственная политика в области информатизации # Сергей Попков # Фотофакт

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