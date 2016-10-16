Саммит ОДКБ в Ереване: о чем договорились президенты и надо ли нам оглядываться на НАТО

Новости Беларуси. Для многих незаметного и для большинства само собой разумеющегося. Безопасность, которая, как ни крути, не знает границ. А потому безопасность, конечно же, коллективная. Ради нее два десятилетия назад и создавалась ОДКБ – эдакий общий защитный панцирь. Правда, это задолго до событий, скажем, в Сирии и на Ближнем Востоке – не таком уж далеком. А война на соседнем Донбассе и вовсе всем тогда могла разве что в страшном сне присниться. А новое время по-новому стучит по тому самому защитному панцирю. Как его укрепить на неделе в Ереване говорили Президенты и не только.

Очередная встреча Совета коллективной безопасности прошла в Ереване. На саммит съехались президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Пропустил встречу из-за плохого самочувствия только Нурсултан Назарбаев.

Серж Саргсян проявил то самое кавказское гостеприимство. Гостей традиционно встречали красной дорожкой, но с эксклюзивным нюансом – национальным армянским ковром. Каждый узор, на который ступали высокие гости, говорит о единстве и мире.

О том, что мир сегодня нестабилен, в Армении знают не понаслышке. В апреле 2016 года снова «полыхнуло» в одной из точек многолетнего незатухающего конфликта – в Нагорном Карабахе вновь начались военные действия.

Сейчас открытого вооруженного противостояние нет, но ситуация в регионе «стабильно тяжелая».

Милена Погосова, журналист (Армения):

В нынешней мировой ситуации, в объединении наших небольших по территории стран (и вы, и мы, в принципе, маленькие) вы – нет, мы в основном окружены только врагами – нам все-таки стоит объединяться.

Ключевая тема разговора – стратегия коллективной безопасности до 2025 года. В основных положениях документа ответ на самый важный вопрос – как сохранить безопасность в зоне влияния альянса. Повод для беспокойства более чем весомый: неспокойная ситуация на внешних границах ОДКБ, конфликт в Сирии, война в Украине, угроза миррового терроризма.

Владимир Базанов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси:

Терроризм – это одна из самых главных задач не только перед ОДКБ, но и перед всем миром. Я думаю, что человечество понимает, и бороться надо всем сообща. Если мы это сейчас в зародыше не уничтожим, потом будет сложно всем, всем миру. Европа это уже ощущает.

Нашли на встрече ответ и на вопрос «кого считать террористом». Договорились о создании общего списка экстремистских организаций. Необходимость этого документа «назрела» давно.

Кроме того, чтобы военные и спецслужбы могли обмениваться информацией по закрытым каналам связи, решили создать совместный Центр кризисного реагирования.

Серж Саргсян, президент Республики Армения:

Вновь подтвердили свою решимость выстроить отношения с членами мирового сообщества на основах равенства и неделимости безопасности, воздерживаться от угрозы силы и ее применения, при этом в решении возникающих проблем отдавать приоритет политике дипломатических методов.

Раньше ОДКБ никогда не позиционировал себя в качестве глобального игрока – занимались собственной безопасностью и не вмешивались в дела соседей. Но сегодня сбрасывать с «оборонительных щитов» угрозы, исходящие с Запада, невозможно.

НАТО в одностороннем порядке увеличивает свое влияние в регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы констатировали все: ОДКБ никто не хочет признавать, особенно НАТО. Вы знаете, если мы будем их просить, чтобы они нас признали, они нас никогда не признают. Нам надо поступить таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию. Нам надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень. Чтобы ее уважали. Не боялись, но уважали. И мы никого не уговаривали, чтобы нас признавали. Я думаю, мы что-то хорошее можем предложить нашей организации в плане единства и уважения со стороны наших контр-партнеров.

Потому основное внимание на саммите – укреплению военно-технического сотрудничества и наращиванию военного потенциала.

Так называемые коллективные силы быстрого развертывания Центрально-азиатского региона. Это 10 батальонов хорошо обученных военнослужащих, которые могут участвовать в локализации региональных вооруженных конфликтов. Мастерство военные регулярно оттачивают на совместных маневрах.

Встреча глав государств прошла напряженно – рассмотрели больше 20 вопросов. Причем большую часть из них лидеры обсудили «с глазу на глаз». Безопасность любит тишину.

Еще один итог разговора – председательство в блоке от Армении приняла Беларусь. Партнеры уверены: это пойдет на пользу организации.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации:

Беларусь – это очень важный и очень ответственный член ОДКБ. Председательство обещает быть насыщенным с точки зрения содержания. Мы в наших белорусских партнерах в данном случае абсолютно уверены, что Беларусь достойно будет выполнять эти функции.

Нерешенным остался лишь один вопрос. Лидеры стран ОДКБ так и не определились с именем нового госсекретаря. Разговор отложили до новой встречи в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.