Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Минск

Новости Беларуси. Начнем выпуск с поистине исторического события. В Беларусь с государственным визитом прибыл Председатель Китайской Народной Республики. Александр Лукашенко лично встретил Си Цзиньпина у Дворца Независимости.

Красная дорожка, рота почетного караула и цветы для первой леди Поднебесной – все по канонам дипломатического протокола. После церемонии фотографирования начнутся переговоры сперва в расширенном составе, а затем лидеры двух стран пообщаются с глазу на глаз.

Как ожидается, по итогу будет подписан ряд международных документов.

Первая встреча глав государств на белорусской земле 10 мая прошла еще в национальном аэропорту. Александр Лукашенко лично приветствовал Си Цзиньпина у трапа самолета.

Как ожидается, Си Цзиньпин пробудет в Минске до 12 мая.

Это первое посещение Председателем КНР Беларуси за последние полтора десятка лет. Примечателен и формат визита – государственный. Совершить его лидер в ту или иную страну может лишь единожды за время своих полномочий.

Такой визит предполагает наибольшее число строго регламентируемых деталей и по сложности организации стоит на первом месте.

Из национального аэропорта кортеж высокого гостя направился в китайский уголок в центре Минска – гостиницу «Пекин». Там он разместится на дни визита.

И там же 11 мая стартует масштабный бизнес-форум, где представители белорусских и китайских деловых кругов смогут установить прямые контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.