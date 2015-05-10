Александр Лукашенко: Наверное, не все так хотят мира в Украине, как украинский народ

Новости Беларуси. Важность сотрудничества с Поднебесной президент подчеркнул и во время интервью Центральному телевидению Китая и информационному агентству «Синьхуа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Су Ипин, корреспондент российского бюро Центрального телевидения Китая:

Как вы считаете все-таки, почему украинский кризис до сих пор не разрешен, не преодолен? Какова будет миротворческая роль Республики Беларусь в будущем?

Александр Лукашенко:

Украинский кризис до сих пор не предотвращен лишь только потому, что основные игроки – государства, вовлеченные в этот конфликт, – не достигли консенсуса. Наверное, не все так хотят мира в Украине, как украинский народ. К этому я отношу и руководство Украины, и Россию, и Европейский союз, и Соединенные Штаты Америки.

Надо всем сесть за стол переговоров. И я предложил: мы тут начали, пожалуйста, мы всегда к вашим услугам, приезжайте, садитесь за стол переговоров. И давайте договоримся, как прекратим войну и как поможем восстановить то, что там разрушено. Это недорого обойдется миру сегодня. Украинский народ, который 70 лет тому назад также участвовал в Победе советского народа над фашизмом, заслужил мир и покой.